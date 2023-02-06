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Депутати встановили пільгову оплату за оренду нежитлових приміщень

  • Четвер, бер. 30 2023
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Депутати встановили пільгову оплату за оренду нежитлових приміщень

Таке рішення ухвалено на 38 сесії Білоцерківської міської ради та стосується двох організацій:

  • Білоцерківському приватному ліцею "Міцва-613" дозволили орендувати приміщення за адресою: вул. Таращанська, 18 (1479,7 кв м) за ціною 1 грн в рік без ПДВ терміном з 1 березня 2023 року до 31 грудня 2023 року
  • КЗ КОР "Київська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву "Промінь" з велоспорту" дозволили орендувати приміщення за адресою: вул. Сквирське шосе, 256, провулок Будівельників, 4 за 1 грн без ПДВ терміном з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року
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Опубліковано в Громада

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