У Білоцерківському районі викрито аптеку, яка реалізувала наркотичні та сильнодіючі препарати

На Київщині викрито організовану групу, яка займалася незаконною реалізацією нарковмісних та сильнодіючих препаратів.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної та Київської обласної прокуратур викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту та відпуску наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських препаратів (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 320, ч. 4 ст. 321 КК України).

Слідство встановило, що мешканець Білоцерківського району організував злочинну схему з безрецептурного збуту нарковмісних та сильнодіючих лікарських засобів. Для вказаної діяльності чоловік використовував аптеку, власником якої є його дружина. Він залучив до протиправної діяльності ще двох фармацевтів.

Як організатор він контролював необхідну кількість закупок медичних препаратів, займався підбором персоналу, вживав заходи конспірації, а також розподілом отриманих коштів від незаконного «бізнесу». У свою чергу фармацевти реалізовували покупцям препарати, які відносяться до наркотичних та сильнодіючих засобів з порушенням встановленого порядку.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено нарковмісні та сильнодіючі лікарські засоби, кошти, мобільні телефони, сім-карти та інші докази, що вказують на причетність осіб до інкримінованого їм злочину.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Білоцерківського РУП ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Білоцерківський РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.