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Пенсіонерам з числа переселенців надають житло та догляд в санаторіях Трускавця та Миргорода

  • Середа, бер. 22 2023
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Пенсіонерам з числа переселенців надають житло та догляд в санаторіях Трускавця та Миргорода

Кабмін ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян. Йдеться про осіб, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Соціальні послуги будуть надаватися у закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, серед таких закладів – окремі санаторії у Трускавці та Миргороді.

У межах реалізації експериментального проєкту передбачено 4 соціальні послуги:

– надання притулку,

– підтриманого проживання,

– стаціонарний догляд,

– соціальна адаптація.

Ці послуги безоплатно надаватимуться людям похилого віку й особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, найбільш незахищеним громадянам буде гарантовано не тільки прихисток, а й соціальну підтримку з урахуванням індивідуальних потреб.

За інформацією КОДА

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Опубліковано в Громада

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