Безкоштовні психологічні консультації у Білій Церкві

На базі міської лікарні №2 три сертифіковані психологи безкоштовно надають допомогу кожному, хто за нею звернеться.
Наразі проходять навчання й інші спеціалісти, зокрема міської лікарні №4 і по завершенню підготовки вони також доєднаються до проєкту.
Записатися на безкоштовну консультацію психолога можна за телефонами:
(066) 309-74-48
(097) 351-65-71
(098) 647 -13- 67
Консультації офлайн, онлайн: Google форма для звернення: http://forms.gle/k19znCUJRSiWrDVy7
Графік роботи:
понеділок-п’ятниця
8.00-17.00
Адреса:
м.Біла Церква, вул. Ігоря Зінича (колишня – вул. Семашка), 9