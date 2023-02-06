Безкоштовні психологічні консультації у Білій Церкві

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров'я та за сприяння ізраїльської неурядової громадської організації «IsraAID» у Білій Церкві вже третій місяць реалізується проєкт «Психологічна допомога в умовах воєнного часу».

На базі міської лікарні №2 три сертифіковані психологи безкоштовно надають допомогу кожному, хто за нею звернеться.

Наразі проходять навчання й інші спеціалісти, зокрема міської лікарні №4 і по завершенню підготовки вони також доєднаються до проєкту.

Записатися на безкоштовну консультацію психолога можна за телефонами:

(066) 309-74-48

(097) 351-65-71

(098) 647 -13- 67

Консультації офлайн, онлайн: Google форма для звернення: http://forms.gle/k19znCUJRSiWrDVy7

Графік роботи:

понеділок-п’ятниця

8.00-17.00

Адреса:

м.Біла Церква, вул. Ігоря Зінича (колишня – вул. Семашка), 9

За матеріалами сайту БМР