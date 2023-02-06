У Білій Церкві відбувся фізкультурно-оздоровчий проєкт "Учнівська ліга "Здорова Україна"

16 березня відбулася завершальна в циклі презентація пілотного фізкультурно-оздоровчого проєкту «Учнівська ліга “Здорова Україна”». Захід пройшов у Білій Церкві на базі Білоцерківського ліцею-гімназії №12. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.

До презентації залучили учнів 5-их класів ліцею та вчителів фізичної культури середніх шкіл Білоцерківського району – останнього із семи районів Київської області, де проводилися аналогічні презентації.

Спортивний захід відвідали представники Міністерства освіти і науки України, Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства, Київської ОВА, Управління молоді та спорту, Київського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У Білоцерківському ліцеї в рамках заходу стартував перший етап проєкту «Ліга дружніх», відбулися спортивні ігри між командами школярів та Матч зірок із флорболу, семінар-нарада щодо проведення Ліги та майстер-клас зі спортивних ігор у доджбол, корфбол, петанк, регбі-5, бадмінтон.

Організатори Ліги вручили громаді спортивний інвентар, серед якого комплекти баскетбольних, футбольних та волейбольних м’ячів, набори для бадмінтону та ракетки для настільного тенісу.

Нагадаємо, Учнівська ліга складається з чотирьох етапів – «Ліга дружніх», «Ліга сміливих», «Перша ліга» та «Вища ліга». До спортивних ігор залучаються учні 5-их класів відповідно до модельної навчальної програми Нової української школи. Пілотний фізкультурно-оздоровчий проєкт впроваджується за сприяння Управління молоді та спорту Київської ОВА.