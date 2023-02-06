Розцінки на послуги Територіального центру в Білій Церкві

Додаток

до рішення міської ради

від 23 лютого 2023 року

№ 3522-37-VIII

Перелік

платних соціальних послуг, які надаються комунальною установою Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні», та тарифи на такі послуги

№ п/п

Назва соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

Вартість послуги, грн.

1.

Догляд вдома

1.1. Допомога в самообслуговуванні

1.1.1. Вмивання, обтирання, обмивання

22,50

1.1.2. Вдягання, роздягання, взування

22,50

1.1.3. Заміна натільної білизни

22,50

1.1.4. Заміна постільної білизни

29,70

1.1.5. Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах

29,70

1.1.6. Заміна підгузок, пелюшок

29,70

1.1.7. Миття голови

22,50

1.1.8. Купання, надання допомоги при купанні

90,10

1.1.9. Гоління, допомога при голінні

29,70

1.1.10. Розчісування, допомога при розчісуванні

7,50

1.1.11. Годування (для ліжко-хворих)

36,10

1.1.12. Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою

29,70

1.2. Ведення домашнього господарства

1.2.1. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

97,60

1.2.2. Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо)

27,00

1.2.3. Приготування їжі

48,00

1.2.4. Допомога при консервації овочів та фруктів

132,20

1.2.5. Прибирання житла: косметичне прибирання

29,70

1.2.6. Прибирання житла: влоге прибирання

63,10

1.2.7. Прибирання житла: генеральне прибирання

157,80

1.2.8. Миття вікон (не більше 3)

54,10

1.2.9. Прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни)

45,10

1.2.10. Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з колонки

63,10

1.2.11. Ремонт одягу (дрібний)

9,00

1.2.12. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг

67,60

1.2.13. Піднесення води з колонки/криниці

63,10

1.2.14. Обробіток присадибної ділянки (прополка городу від буряну

207,30

1.3. Забезпечення супроводження (супровід клієнта до медичного закладу)

76,60

№ п/п

Назва соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

Вартість послуги, грн.

1.4. Спостереження за станом здоров’я, виклик лікаря додому

22,50

1.5. Представництво інтересів в органах державної влади, установах, організаціях, виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій

108,20

2.

Натуральна допомога

2.1.1. Перукарські послуги

2.1.1. Чоловіча стрижка

41,10

2.1.2. Жіноча стрижка

50,30

2.1.3. Фарбування волосся

68,50

2.1.4. Укладка волосся

32,00

2.2. Послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків:

2.2.1. Дрібний столярний ремонт (дрібний ремонт меблів, віконних рам, дверей, врізання замків, фарбування кімнатних дверей, заміна скла)

54,30

2.2.2. Дрібні сантехнічні роботи (ремонт кранів, зливних бачків, тощо)

47,40

2.2.3. Косіння трави (до 2-х соток)

113,50

2.2.4. Ремонт дерев’яного паркану

103,60

2.2.5. Обрізка плодово-ягідних кущів

96,70

2.2.6. Рубання (розпилювання) дров

116,50

2.2.7. Розчищання снігу

108,50

2.3. Швацькі послуги (ремонт одягу)

2.3.1. Оверлочення виробів

17,70

2.3.2. Заміна блискавки (брюки, спідниця)

44,30

2.3.3. Подовження рукава

54,10

2.3.4. Укорочення брюк в поясі

44,30

2.3.5. Укорочення брюк

47,20

2.3.6. Укорочення, подовження спідниці

52,10

2.3.7. Підрубка постільної білизни, рушників

27,60

2.3.8. Ремонт коміру, манжетів, планок (у чоловічій сорочці, блузці, халаті, платті, футболці)

53,10

2.3.9. Накладання латок

44,30

2.3.10. Обмотка петель

35,40

2.3.11. Заміна підкладки в кишенях

53,10

2.3.12. Розшиття (спідниці, штанів) в поясі

57,10

2.3.13. Пошив гудзиків

34,40

2.4. Послуги електромеханіка

2.4.1. Незначний ремонт побутової техніки

34,40

2.4.2. Встановлення та заміна розеток та вимикачів

52,1

2.4.3. Заміна лампочок

24,60

2.4.4. Установка різних модифікацій світлових приводів

59,00

2.4.5. Дрібний ремонт електроприладів

31,50

2.4.6. Монтаж дзвінка

52,10

2.4.7. Підключення побутової техніки

27,60

2.5. Послуги з ремонту взуття

2.5.1. Заміна набойок (з матеріалу замовника)

57,10

2.5.2. Заміна устілок основних, вкладних (МЗ)

44,30

2.5.3. Заміна підметки

62,00

2.5.4. Проклеювання та прошивання підошви

83,60

2.5.5. Заміна бігунка (1 шт.)

44,30

№ п/п

Назва соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

Вартість послуги, грн.

2.5.6. Заміна підошви (МЗ)

92,50

2.5.7. Установка латок

44,30

2.5.8. Дрібний ремонт

44,30

2.5.9. Заміна фурнітури (МЗ)

68,70

2.5.10. Заміна замка (1 шт.)

39,40

2.6. Послуги з манікюру

2.6.1. Здійснення гігієнічного очищення нігтів на пальцях рук і додавання їм необхідної форми, опилювання нігтів

55,10

2.6.2. Підготування нігтів до покриття лаком, зняття лаку, покриття нігтів лаком

31,50

2.6.3. Послуга з покриття нігтів гель лаком

103,30

2.7. Послуги з педикюру

2.7.1. Здійснення гігієнічного очищення нігтів на пальцях ніг

53,10

2.7.2. Покриття нігтів лаком

21,70

2.8. Послуга корекції і фарбування брів

22,60

2.9. Прасування білизни та одягу (до 1,5 кг)

33,30

2.10. Прання білизни та одягу (до 5,00 кг сухої білизни)

64,4

2.11. Автотранспортна послуга в режимі «Соціальне таксі»

65,10

Міський голова Геннадій ДИКИЙ