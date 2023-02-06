Як завантажити відео з YouTube на iPhone

Оскільки YouTube використовує дуже багато даних, зберігати відео з YouTube на вашому iPhone є хорошою ідеєю. Але дивитися YouTube в режимі офлайн – справа складна. Якщо ви не проти заплатити, ви можете підписатися на YouTube Premium, щоб дивитися без реклами та завантажувати відео для перегляду офлайн. Але для цього все одно потрібно переглядати відео за допомогою програми YouTube. Що робити, якщо ви хочете зберегти відео YouTube і переглядати їх на екрані свого iPhone? Вибрати саме той смартфон, який відповідатиме вашим потребам, вам допоможуть в apptown Одесса . Ми покажемо вам, як це зробити, і для цього не потрібен джейлбрейк чи щось інше.

Як завантажити відео YouTube на iPhone

На жаль, будь-які програми для завантаження відео YouTube для iPhone, які з’являються в App Store, зазвичай не працюють довго. Вам слід уникати використання таких додатків, оскільки через деякий час Apple видалить їх.

На щастя, завантажити відео з YouTube на ваш iPhone все ще досить легко. Це просто вимагає невеликого обхідного шляху за допомогою браузера. Спочатку встановіть безкоштовну програму Documents від Readdle. Це файловий менеджер із вбудованим веб-браузером, що робить його зручним для завантаження відео з YouTube і перенесення їх на смартфон.

Починаючи з iOS 13, на iPhone немає папки Camera Roll. Його було замінено на папку «Останні» на вкладці «Альбоми» програми «Фотографії». Цей метод працює так само й дозволяє переглядати відео YouTube через програму «Фото» на вашому смартфоні. Якщо ви плануєте купити айфон xs, завантажені відео на ньому можна буде дивитись саме через додаток. Далі знайдіть відео YouTube, яке потрібно завантажити. Для цього можна скористатися офіційною програмою YouTube; просто відкрийте відео, натисніть «Поділитися», а потім виберіть «Копіювати посилання».

Скопіювавши посилання, перейдіть до програми Документи. Ймовірно, вам доведеться ознайомитись з короткою вступною частиною під час першого використання програми, і ви можете пропустити пропозицію оновити програму до преміум-версії. Увійшовши в Документи, торкніться піктограми Браузер у нижньому правому куті, щоб відкрити вбудований браузер програми. Потім перейдіть на веб-сайт, де можна завантажити відео YouTube, наприклад Btclod або X2Download. Ці сайти приходять і зникають, тож шукайте в Google схожий, якщо будь-яка з цих пропозицій перестане працювати.

Завантаження відео YouTube на ваш iPhone

На сайті завантаження торкніться поля «Пошук» або «Вставити», а потім виберіть «Вставити», щоб додати посилання до свого відео YouTube. Торкніться кнопки поруч із полем, щоб почати конвертацію відео у формат для завантаження. Через деякий час сайт має створити посилання для завантаження вашого відео. Залежно від конкретного сайту, який ви відвідуєте, ви можете побачити лише одне посилання чи кілька посилань для різних рівнів якості або навіть можливість завантажити лише аудіо (MP3). Торкніться опції «Відео» або подібної до неї та виберіть потрібну якість.

Натисніть посилання Завантажити, щоб розпочати завантаження відео, коли воно буде готове. Відкриється вікно «Документи» з параметрами збереження файлу. Якщо хочете, змініть назву на щось коротше або більш описове. Розташування збереження за умовчанням «Мої файли/завантаження» підходить, якщо ви не хочете перемістити його в інше місце. Ви також можете зняти позначку біля повзунка «Запитувати мене щоразу», якщо хочете автоматично зберігати майбутні завантаження в ту саму папку. Натисніть «Готово», щоб завантажити відео YouTube на свій iPhone. Якщо ви хочете перевірити його перебіг, натисніть кнопку «Завантаження» на нижній панелі інструментів програми «Документи».