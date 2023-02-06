Сучасний погляд на облаштування ванної кімнати

Люди не просто так замислюються про перепланування. Ванна кімната, зроблена в сучасному стилі, має гарний вигляд та дає більше можливостей. Якщо слідувати тенденціям та інноваціям, можна зробити це приміщення зручним, просторим, чистим та охайним.

Люди не просто так замислюються про перепланування. Ванна кімната, зроблена в сучасному стилі, має гарний вигляд та дає більше можливостей. Якщо слідувати тенденціям та інноваціям, можна зробити це приміщення зручним, просторим, чистим та охайним.

Закритий простір

Відмова від відкритої системи зберігання речей потрібна всюди. Полиці замінити шухлядами, простір під ванною закрити дверима та зробити місце для зберігання побутової хімії. Мило для рук краще сховати в дозатор, розташований у раковині, з пастами, гелями можна зробити те саме. Тоді прибирання буде проводити легше, а сама кімнати стане більш охайною.

Встановлення пральної та сушильної машинок

Не у всіх вдома є окрема кімната для техніки та прасування білизни. Тому встановлюють її у ванній кімнаті. Можна розмістити пральну машинку знизу, а зверху поставити сушильну. Або ж встановити їх поруч під стільницею, на якій буде місце для сортування одягу. Якщо вільного простору зовсім немає, є пральні машинки з функцією сушки, які допоможуть поєднати два прилади. Над такою технікою варто влаштувати теж закритий простір — шафу на довгих ніжках або прикручену до стіни, у якій будуть зберігатися рушники, засоби для прання. Багато моделей 2 в 1 є в каталозі на allo.ua, ціні різні в залежності від виробника та особливостей. Пральні та окремо сушильні машинки також у наявності.

Ванна з дверима

Шторка, яка прикриває людину та захищає підлогу від потрапляння води, збирає бруд та не має сучасного вигляду. Краще встановити розсувні двері, які будуть прикріплені до стелі та самої ванної. Якщо всередині ще буде добра вентиляція, взагалі чудово. Волога відразу почне виходити з кімнати, дзеркала не будуть запотівати, а вода припинить потрапляти на підлогу. Встановити двері можна на душову кабіну та ванну.

Тепла стіна

Сушильна труба для рушників усе ще актуальна для тих, у кого немає коштів на новий ремонт. Але якщо ви вже замислили зміни у ванній кімнаті, варто зробити краще з усіх сторін. Тепла стіна дає такі переваги:

підтримує температуру в кімнаті;

швидко висушує рушники;

дає змогу повісити безліч гачків;

не дає розвиватися грибку та плісняві.

Єдиний недолік — більше затрат на електроенергію. Проте гаманець цього не відчує суттєво, а мешканці квартири відразу побачать приємну різницю. Тим паче, що висоту та ширину теплої стіни можна вибрати самостійно з огляду на потреби та бюджет.

Дзеркало-шухляда

Звісно, що можна залишити дзеркало на всю стіну над раковиною — це красиво. Проте краще встановити додаткове місце для зберігання дрібниць — зубних щіток, паст, запасних брусків мила, ліків, засобів для гоління, лез та іншого. Шухляда має бути — 15–20 см завширшки. Цього достатньо для речей, а заважати під час вмивання дзеркало, що відступає від стіни, не буде. Для великих родин це гарна ідея, яка допоможе рідше прибиратися у ванній кімнаті.