Важливо

У Білоцерківській громаді створена комісія по отруєнню бджіл

  • Неділя, лют. 26 2023
  • Автор 
У Білоцерківській громаді створена комісія по отруєнню бджіл

23 лютого на засідання 37 сесії депутати БМР створили постійно діючу комісію з встановлення факту отруєння бджіл на території Білоцерківської міської територіальної громад. Така потреба виникла у зв’язку з тим, що випадки отруєння бджіл почастішали, адже фермерські господарства інтенсивно обробляють угіддя отрутохімікатами і не попереджають про це бджолярів. До складу комісії увійшли:

  • Юрій Савчук, голова комісії, заступник міського голови
  • Олена Кузьменчук, секретар комісії, головний спеціаліст управління економіки БМР
  • Валентин Омельченко, заступник начальника Білоцерківського районного управління ГУ Держпродветспоживслужби в Київській області
  • Валерій Тмощук, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області
  • Петро Вергелес, голова ГО «Білоцерківське районне товариство бджолярів»
SocButtons v1.5
Прочитано 113 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео