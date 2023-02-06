У Білоцерківській громаді створена комісія по отруєнню бджіл

23 лютого на засідання 37 сесії депутати БМР створили постійно діючу комісію з встановлення факту отруєння бджіл на території Білоцерківської міської територіальної громад. Така потреба виникла у зв’язку з тим, що випадки отруєння бджіл почастішали, адже фермерські господарства інтенсивно обробляють угіддя отрутохімікатами і не попереджають про це бджолярів. До складу комісії увійшли:

Юрій Савчук, голова комісії, заступник міського голови

Олена Кузьменчук, секретар комісії, головний спеціаліст управління економіки БМР

Валентин Омельченко, заступник начальника Білоцерківського районного управління ГУ Держпродветспоживслужби в Київській області

Валерій Тмощук, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області

Петро Вергелес, голова ГО «Білоцерківське районне товариство бджолярів»