Причини чому всі так люблять суші

У японських суші існує ціла армія шанувальників, і це не дивно, адже страва має чудовий смак, при цьому вона дієтична.

Вечірка з друзями, невеликі посиденьки з близькими, сімейна вечеря, корпоратив, урочистий захід, перекус під час перерви на обід - порція ролів зможе прикрасити будь-яку з цих і багатьох інших подій. Невеликі рулетики, приготовані з водоростей, рису і риби, стали невід'ємною частиною меню багатьох жителів Києва. І тут немає нічого дивного, адже у суші дійсно багато плюсів.

Широке розмаїття смаків

Соковитий рис, пряні водорості та ніжна риба - перед таким комбо не встоїть ніхто. Водночас суші - це не просто смачно, а й максимально різноманітно. Існують сотні рецептів таких страв, серед яких кожен підбере варіант до душі:

- ситні запечені роли з насиченим смаком;

- яскраві дракони;

- класичні гункан;

- Філадельфія з ніжним сиром усередині тощо.

Усе це доповнюється яскравими соусами і незвичайними приправами, що надають страві особливої пікантності.

Незвичайна естетика

Суші - це досить екзотичний продукт. Виглядають рулетики, прикрашені рибою, васабі, імбиром і різними соусами вельми цікаво і незвично. А оскільки їсти їх потрібно за допомогою паличок, а не стандартних виделок-ложок, то сет ролів допоможе перетворити простий обід або вечерю на оригінальний ритуал, просочений японською естетикою.

Легкість і доступність

Для приготування основних видів суші не потрібні ніякі надто екзотичні продукти - листові водорості, соєвий соус і червону рибу зараз можна знайти в будь-якому магазині. Крім того, завжди можна замовити роли в перевіреному ресторані паназіатської кухні, уникнувши багатогодинного стояння біля плити. Достатньо перейти на сайт https://kyiv.sushi-master.ua/, обрати улюблений сет, і вже незабаром ніжна Філадельфія, витончена Каліфорнія, традиційні нігірі чи оригінальні темпура будуть на вашому столі, в якій би частині Києва ви не перебували.

Чудові поживні властивості

Така страва стане непоганим доповненням збалансованого раціону, оскільки:

- містить велику кількість протеїну;

- містить багато омега-3, необхідних для роботи мозку;

- не передбачає термічної обробки, що зберігає смак і корисні якості продуктів.

Також роли вирізняються досить невисокою калорійністю. Як результат, вони без проблем впишуться в добову норму калорій.

Усе це і робить сет суші найкращим вибором, якщо ви плануєте потішити себе і своїх близьких смачною, ситною, корисною та оригінальною стравою!