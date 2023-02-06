3 головні помилки при виборі контактних лінз

Якщо ви обираєте свою першу пару лінз, то головною помилкою є те, що ви шукаєте порад на сторінках інтернету, а не в кабінеті лікаря.

Якщо ви обираєте свою першу пару лінз, то головною помилкою є те, що ви шукаєте порад на сторінках інтернету, а не в кабінеті лікаря. Вибір першої пари контактних лінз варто довірити офтальмологу чи оптометристу. Спеціаліст перевірить зір і стан очей, щоб підібрати ефективні засоби корекції, які будуть зручними саме для вашого стилю життя. Якщо ви вже носите контактні засоби, але ще не знайшли свою ідеальну пару, дізнайтесь про головні помилки, які роблять інші користувачі. Можливо, саме ці помилки не дозволяють вам обрати зручну оптику.

Не звертаєте увагу на матеріал

У каталогах контактних лінз, наприклад тут https://kyivlinza.ua/catalog/kontaktnye-linzy/, представлено два види матеріалів: гідрогель та силікон-гідрогель. Нові користувачі контактних засобів не завжди розуміють різницю між ними, адже обирають по рекомендації знайомих чи відгуках у мережі. Дехто розрізняє їх за вартістю, бо гідрогель значно дешевший за матеріали, що місять силікон. Щоб обрати комфортні засоби корекції, важливо зрозуміти особливості матеріалів.

Чим особливий гідрогель?

Він містить 45-55% вологи, тому м'який та комфортний для очей;

Має середні показники киснепроникності (до 50 Dk/t), тому безпечний виключно для денного режиму використання;

Схильний до пересихання, тому не підходить людям, які працюють за комп'ютером;

Це доступний та комфортний матеріал — ідеальний для тих, хто носить лінзи декілька разів на тиждень під час відпочинку чи занять спортом.

З появою силікон-гідрогелю розпочалась нова ера контактних засобів, адже ми отримали лінзи, які можна носити цілодобово. Силікон краще проводить кисень до рогівки, тому показники киснепроникнтості зросли у 4-5 разів. На ринку з'явились контактні засоби, що здатні проводити величезний об'єм кисню (близько 190 Dk/t), тому їх безпечно носити 30 днів, не знімаючи. Цей матеріал містить менше вологи, але він не схильний до пересихання. Якщо ви носите лінзи цілий день, часто перенапружуєте очі роботою за комп'ютером чи користуванням гаджетами — обирайте силікон-гідрогелеві моделі.

Недооцінюєте план заміни

Зазвичай користувачі сприймають план заміни контактних лінз як фактор, який впливає на їх вартість. Одноденні засоби корекції дійсно коштують дорожче за моделі на 2 тижні чи 30 днів. Але вони є тоншими, еластичнішими та менш відчутними на очах. Якщо ви носите лінзи з планом заміни 30 днів, але відчуваєте дискомфорт, спробуйте обрати оптику з меншою тривалістю використання. Навіть моделі на 2 тижні будуть відчутно тоншими та комфортнішими. За 14 днів матеріал не встигає пересихати та накопичувати на поверхні багато бруду, тому контактні засоби залишаються зручними та ефективними до останнього дня використання.