У Білоцерківській громаді реалізують три молодіжних проєкти

16 лютого у Білій Церкві відбулася презентація та захист проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету у 2023 році.

Конкурсною комісією попередньо було проведено кваліфікаційне опрацювання проєктів та відібрані ті, які відповідають умовам конкурсу та забезпечать ефективне національно-патріотичне виховання молоді, розв’язання соціальних проблем учасників війни, дітей, молоді та сімей у Білоцерківській громаді.

У результаті роботи комісії було прийнято рішення про допущення до участі в конкурсі 3 конкурсних пропозицій:

«Військово-патріотичний вишкіл «Партизан – 2023» (Білоцерківська громадська молодіжна організація «Фонд підтримки молодіжної політики», голова - Юрій Юхименко). Завдання проєкту полягає в тому, щоб разом з пропагуванням здорового способу життя, організувати проведення патріотичного виховання, дати учасникам знання та вміння, необхідні для захисту України.

«Вулик» (Білоцерківська міська громадська організація «Правова єдність», голова – Ольга Настіна). Автори проєкту ставлять за мету згуртування молодих людей у громаді, внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців. Майданчик «ВУЛИК» планується створити для спілкування підлітків та молодих людей у Білоцерківській громаді та для інтеграції ВПО у громаді.

«Наступна зупинка – літо!» (Громадська організація «Ми особливі», голова Ніна Камінна). Актуальність проєкту полягає в організації змістовного дозвілля для дітей з особливими потребами в період літніх канікул. Проєктом передбачається організація 15 заходів, які включатимуть в себе веселі старти, музичні розваги, активні ігри, майстер-класи та дві екскурсії.

Отож, представники інститутів громадянського суспільства презентували свої напрацювання, обґрунтували актуальність своїх пропозицій та необхідне фінансування.

Після презентації конкурсна комісія визначила розподіл фінансування на подані проєкти та рекомендувала управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради профінансувати їх в таких сумах:

- «Військово-патріотичний вишкіл «Партизан – 2023» - 35 755 гривень;

- Проєкт «Вулик» - 29 600 гривень;

- «Наступна зупинка – літо!» - 16 800 гривень.

За матеріалами сайту БМР