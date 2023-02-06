У Білій Церкві встановлять інформаційні дошки на історичних будівлях

Дошки будуть розміщені на таких спорудах:
- будівлі пульмонологічного відділення Білоцерківської міської лікарні №1 (вул. Я. Мудрого, 49) з таким написом: «Лікарня Нахмана Бяліка вулиця Ярослава Мудрого, 49 Єврейська лікарня збудована коштом купця Нахмана Бяліка на подарованій ним же садибі та урочисто відкрита 21 грудня 1903 року. Пожертва Н. Бяліка сягнула 30000 рублів. Браму прикрашав напис про спорудження Білоцерківської єврейської лікарні коштом Нахмана Бяліка. На ганку досі висить кований Маген Давид, що пережив Другу світову війну».
- на будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 10, яка міститиме напис: «Синагога Мошки Рабиновича вулиця Богдана Хмельницького, 10. Одна з найстаріших синагог Нового міста, зведена у 1800-х рр. при первинній забудові цієї вулиці. Офіційний дозвіл виданий в 1851 році. В 1863-1865 рр. дозволено побудувати дерев’яну на кам’яному фундаменті споруду на місці згорілої, а в 1910 р. – муровану синагогу, фасад якої виходив на вул. 1-шу Бердичівську і 2-гу Базарну».