У Білій Церкві встановлять інформаційні дошки на історичних будівлях

До виконавчого комітету Білоцерківської міської ради звернулася релігійна організація «Іудейська релігійна громада «Міцва» з проханням встановити на двох історичних будівлях Білої Церкви інформаційні дошки з метою збереження історико-культурологічної спадщини Київщини, популяризації видатних фактів історії міста Біла Церква, формування історичної свідомості містян та розвинення туристичної привабливості міста. 14 лютого виконком дав на це дозвіл.