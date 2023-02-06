|Фракція
|Депутат
|Адреса
|«Європейська Солідарність»
|Джегур Геннадій Васильович
|
вул. Героїв Небесної Сотні, 24,
1-ий та 3-ій вівторок щомісяця
з 16:00 до 18:00
|«Європейська Солідарність»
|Гопайнич Микола Ярославович
|
с. Шкарівка,
вул. Лугова, 1/а, остання п’ятниця місяця,
16:00 до 17:00
|«Європейська Солідарність»
|Коваленко Назар Вікторович
|
вул. Ярмаркова, 4,
1-ша та 3-тя середа щомісяця,
час 14:00-16:00
|«Європейська Солідарність»
|Коноплястий Максим Ігорович
|
вул. Героїв Небесної Сотні, 24,
1-ий та 3-ій вівторок щомісяця з 16:00 до 18:00
|«Європейська Солідарність»
|Місевра Юлія Анатоліївна
|
вул. Героїв Небесної Сотні, 24,
1-ий та 3-ій вівторок щомісяця з 16:00 до 18:00
|«Європейська Солідарність»
|Ткач Олена Дмитрівна
|
Білоцерківський ліцей іноземних
мов-гімназія № 9 (приймальня)
вул. Водопійна, буд. 22,
1-ий та 3-ій вівторок щомісяця
з 15:00 до 17:00
Графік роботи громадських приймалень депутатів Білоцерківської міської ради від партії "Європейська Солідарність"
- Понеділок, лют. 13 2023
- Автор bc-news
Графік роботи громадських приймалень:
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Опубліковано в Громада
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