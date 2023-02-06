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Графік роботи громадських приймалень депутатів Білоцерківської міської ради від партії "Європейська Солідарність"

  • Понеділок, лют. 13 2023
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Графік роботи громадських приймалень депутатів Білоцерківської міської ради від партії &quot;Європейська Солідарність&quot;

 Графік роботи громадських приймалень:

Фракція Депутат Адреса
«Європейська Солідарність» Джегур Геннадій Васильович

вул. Героїв Небесної Сотні, 24,

1-ий та 3-ій вівторок щомісяця 

з 16:00 до 18:00
«Європейська Солідарність» Гопайнич Микола Ярославович

с. Шкарівка,

вул. Лугова, 1/а, остання п’ятниця місяця,

16:00 до 17:00
«Європейська Солідарність» Коваленко Назар Вікторович

вул. Ярмаркова, 4,

1-ша та 3-тя середа щомісяця,

час 14:00-16:00
«Європейська Солідарність» Коноплястий Максим Ігорович

вул. Героїв Небесної Сотні, 24,

1-ий та 3-ій вівторок щомісяця з 16:00 до 18:00
«Європейська Солідарність» Місевра Юлія Анатоліївна

вул. Героїв Небесної Сотні, 24,

1-ий та 3-ій вівторок щомісяця з 16:00 до 18:00
«Європейська Солідарність» Ткач Олена Дмитрівна

Білоцерківський ліцей іноземних

мов-гімназія № 9 (приймальня)

вул. Водопійна, буд. 22,

1-ий та 3-ій вівторок щомісяця

з 15:00 до 17:00
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Опубліковано в Громада

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