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Актуальні графіки руху автобусних маршрутів

  • Понеділок, лют. 13 2023
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Актуальні графіки руху автобусних маршрутів

До вашої уваги актуальні графіки руху маршруток, надані міською владою. 

ноы маршрути 1ноы маршрути 2ноы маршрути 3 За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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