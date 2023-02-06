Актуальні графіки руху автобусних маршрутів
- Понеділок, лют. 13 2023
- Автор bc-news
До вашої уваги актуальні графіки руху маршруток, надані міською владою.
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Опубліковано в Громада
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