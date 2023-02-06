18 мешканцям Білої Церкви компенсують збитки від ракетного обстрілу їхнього житла

Комісія діє згідно рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2022 року № 777. Допомога надається також згідно цього рішення, оскільки проєкт Закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» до сих пір не прийнято. Тож одноразову допомогу виплачують з місцевого бюджету. У 2022 році здійснено виплату допомоги 26 власникам/співласникам пошкоджених житлових будинків/квартир на суму 3 535 000 грн.

На другому засіданні комісії розглянули звернення ще від 18 громадян, які мають помешкання по Олександрійському бульвару, на вулицях Річкова, Лазаретна, Партизанська, а також у провулку Річковому. Позитивну відповідь від комісії отримали 13 власників житла. Вони отримують компенсацію від 10 до 200 тис грн. Решті заявників або було відмовлено, або по їхнім заявам відбудеться повторний розгляд.