Обмін старих ламп на LED став доступний в Білій Церкві

Про це повідомили пресслужба "Дії" та Укрпошти.
"Вже від сьогодні, 7 лютого програма ЄС та Уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня)", - йдеться в повідомленні
Однак у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. До кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.
Українці обміняли вже 1,4 млн старих ламп на нові. Найактивніше послугою користуються у:
- Києві
- Дніпрі
- Львові
Нагадуємо:
За перший тиждень роботи програми обміну ламп розжарювання на LED у відділеннях Укрпошти українці обміняли перший мільйон своїх старих ламп.