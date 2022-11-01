Тролейбуси тимчасово призупиняють рух у Білій Церкві

З метою економії електричної енергії та фінансових ресурсів, виконавчий комітет міської ради БМР ухвалив рішення про припинення надання транспортних послуг з перевезення пасажирів комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління».

Рух тролейбусів буде припинено до прийняття окремого рішення.

20 жовтня у Білій Церкві зупинили рух тролейбусів у зв'язку з ремонтом шляхопроводу по проспекту Князя Володимира. Тепер тролейбуси не будуть їздити через економсію електроенергії.