У Білій Церкві прийняли Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки

17 листопада на позачерговій 34 сесії БМР депутати прийняли Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки.

У нашій територіальній громаді мешкає майже 17 тисяч ВПО. Що ж пропонує їм влада цією програмою?

Програма покликана надавати підтримку і допомогу сім’ям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали до Білоцерківської міської територіальної громади для тимчасового проживання.

Серед завдань і заходів програми:

- послуги з психологічної реабілітації;

- професійна адаптація;

- забезпечення надання особам з інвалідністю з числа ВПО реабілітаційних послуг в розмірі податкової соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний рік;

- забезпечення участі таких осіб в екскурсія, відвідування пам’яток історії та культури та часткова оплата транспортних послуг у разі організації таких заходів громадськими організаціями;

- створення умов для отримання ВПО санаторно-курортного лікування;

- організація дозвілля дітей ВПО;

- надання грошової допомоги ВПО на проведення хірургічних операцій на підставі акту обстеження.

Скільки коштів закладуть по цій програмі, наразі не відомо. У програмі не зазначено жодної копійки.