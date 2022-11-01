У Білій Церкві прийняли Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки

У нашій територіальній громаді мешкає майже 17 тисяч ВПО. Що ж пропонує їм влада цією програмою?
Програма покликана надавати підтримку і допомогу сім’ям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали до Білоцерківської міської територіальної громади для тимчасового проживання.
Серед завдань і заходів програми:
- послуги з психологічної реабілітації;
- професійна адаптація;
- забезпечення надання особам з інвалідністю з числа ВПО реабілітаційних послуг в розмірі податкової соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний рік;
- забезпечення участі таких осіб в екскурсія, відвідування пам’яток історії та культури та часткова оплата транспортних послуг у разі організації таких заходів громадськими організаціями;
- створення умов для отримання ВПО санаторно-курортного лікування;
- організація дозвілля дітей ВПО;
- надання грошової допомоги ВПО на проведення хірургічних операцій на підставі акту обстеження.
Скільки коштів закладуть по цій програмі, наразі не відомо. У програмі не зазначено жодної копійки.