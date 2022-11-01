Білоцерківцям, чиє майно пошкоджено від російських атак, планують надати одноразову допомогу

Також депутати внесли зміни до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки. Зміни стосувалися надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, чиє майно постраждало від обстрілів. Надання цієї допомоги здійснюватиметься відповідно до порядку, який затвердить виконавчий кoмітeт міської ради. Тобто наразі ще таку допомогу не видають.
Дивно, що міська влада лише в середині листопада згадала про таку можливість допомоги, у той час, як більшість об’єктів містян було зруйновано чи пошкоджено ще у березні.