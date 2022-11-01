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Як отримати субсидію через Пенсійний фонд України

  • П'ятниця, лист. 18 2022
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Як отримати субсидію через Пенсійний фонд України

Починаючи з 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги: тобто громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% сукупного місячного доходу домогосподарства, з 1 грудня для призначення субсидії мають звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Для призначення субсидії можна звертатися у один із способів:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;
  • надіслати документи до органів Пенсійного фонду України поштою;
  • звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;
  • надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.

Зверніть увагу! Отримувачам, яким субсидія вже була призначена повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно: визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ECttus

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Опубліковано в Громада

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