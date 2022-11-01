Як отримати субсидію через Пенсійний фонд України

Для призначення субсидії можна звертатися у один із способів:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;
- надіслати документи до органів Пенсійного фонду України поштою;
- звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;
- надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.
Зверніть увагу! Отримувачам, яким субсидія вже була призначена повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно: визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3ECttus