Як отримати субсидію через Пенсійний фонд України

Починаючи з 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги: тобто громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% сукупного місячного доходу домогосподарства, з 1 грудня для призначення субсидії мають звертатися до органів Пенсійного фонду України.