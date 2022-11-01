Київський обласний центр служби крові запрошує здавати кров

А чи Ви знали, що трохи Вашого часу та одна доза зданої крові може врятувати до 3 життів?

З початку війни донації крові білоцерківців вже врятували тисячі життів дорослих та маленьких українців і тих, хто захищає нас на передовій.

Компоненти донорської крові неможливо замінити синтетичними аналогами, кількість пацієнтів у лікарнях не меншає, тому запаси компонентів крові потребують постійного поповнення!

КНП КОР «Київський обласний центр служби крові» чекає донорів за адресою: б-р Олександрійський, 171 з понеділка по суботу з 8.00 до 15.00, додаткову інформацію - хто може бути донором, як підготуватися до донації, можна отримати з 8.00 до 16.00 за тел .: 0986393076, 0506169434, 345103, або заповнити форму зворотнього зв’язку на сайті www.blood-center.org.ua і Вам зателефонують.