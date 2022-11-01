Чи зараховується до стажу час догляду за малолітньою дитиною?

Нормами законодавства визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання чинності Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”– в порядку, визначеному раніше діючим законодавством.
Отже,
до 1 січня 2004 року:
- час догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу непрацюючій матері на підставі свідоцтва про народження дитини;
в період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року:
-період догляду враховується до страхового стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
після 1 січня 2005 року:
-час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, за даними системи персоніфікованого обліку.
Детальніше за посиланням.