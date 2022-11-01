Чи зараховується до стажу час догляду за малолітньою дитиною?

Пенсійний фонд України продовжує надавати відповіді на найбільш поширені запитання. Одне із них стосується зарахування до стажу жінкам час догляду за малолітньою дитиною.

Нормами законодавства визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання чинності Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”– в порядку, визначеному раніше діючим законодавством.

Отже,

до 1 січня 2004 року:

- час догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу непрацюючій матері на підставі свідоцтва про народження дитини;

в період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року:

-період догляду враховується до страхового стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

після 1 січня 2005 року:

-час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, за даними системи персоніфікованого обліку.

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