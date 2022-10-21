Увага! Міст на масив Леваневського буде перекрито на вихідні

У зв’язку з ремонтними роботами, рух шляхопроводом по проспекту Князя Володимира (міст на «м-в Леваневського») буде ПЕРЕКРИТО з 15.00 29 жовтня (субота) до 5.00 31 жовтня (понеділок).

Об’їзд здійснюватиметься через вулиці Зенітного полку (Некрасова-Грибоєдова), Рибну, Кожедуба, Любомира Гузара (Осипенка).

Зверніть особливу увагу на те, що залізничний переїзд по вул. Кожедуба також буде закритий щосуботи з 15.00 до 5.00 понеділка, на час ремонтнтних робіт (з метою уникнення заторів).

Просимо заздалегідь врахувати обмеження руху транспортних засобів та за можливості не завантажувати об’їзні дороги у вказаний час У зв’язку з проведенням ремонтних робіт по проспекту Князя Володимира, заплановані зміни до схем руху громадського транспорту. Автобусні маршрути № 19, 22, 26, 28 здійснюватимуть рух за маршрутом, далі – вулицями Зенітного полку (Некрасова-Грибоєдова), Рибною, Івана Кожедуба, Любомира Гузара (Осипенка), б-р. Михайла Грушевського, вул.Л.Павліченко, далі - за маршрутом.

Також тимчасово на цей час буде припинено рух тролейбусів.