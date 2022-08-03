Підсолоджувачі Green Leaf – корисні солодощі для всіх і кожного

Що може бути кращим, ніж ласувати солодощами і худнути, ставати здоровішим? Гадаєте, це фантастика? Зовсім ні! Це натуральні підсолоджувачі Green Leaf. Компанія випускає повністю натуральну продукцію, яка стане чудовою альтернативою цукру. Якщо ви шукаєте якісний замінник цукру, стевія та ерітрітол від виробника Green Leaf – найкраще рішення. Завітайте на офіційний сайт компанії та зробіть свій вибір. І ви самі зможете оцінити всі переваги ерітрітолу та стевії.

Стевія та ерітрітол – що це?

В природі стевія – це солодка трава, яку використовували з давніх-давен. Солодкості рослині надають стевіолглікозиди – унікальні речовини, які містяться в її листі. Саме їх видобувають і переробляють для створення підсолоджувачів. У природі трава має гіркий післясмак, але завдяки застосуванню передової технології Harmonix спеціалістам компанії Green Leaf вдалося його усунути.

Підсолоджувач аналогічний цукру за солодкістю або солодший у 4 рази, хоча в природі трава солодша у 250-350 разів. На вигляд вона також схожа до звичного нам продукту. Її можна регулярно додавати в гарячі та холодні напої, солодкі страви. А зручні саше, які випускає Green Leaf, можна навіть брати з собою на роботу, навчання, у відрядження, похід тощо. Вони містять одноразову порцію та не займають багато місця.

Ерітрітол – це підсолоджувач, який добувають із кукурудзяних качанів. Він має вигляді білого кристалічного порошку та випускається в упаковках по 500 г. На смак нагадує цукор, але він менш солодкий. Замість 100 г звичного продукту доведеться використовувати 120-140 г ерітрітолу. Після нього залишається приємний прохолодний присмак.

Усі підсолоджувачі не містять у складі жодних синтетичних речовин. Вони позитивно впливають на весь організм. Стевія та ерітрітол Green Leaf:

мають нульову калорійність та нульовий глікемічний індекс;

не містять жирів, білків та вуглеводів;

сприяють зміцненню зубів, волосся та нігтів;

покращують стан шкіри;

нормалізують артеріальний тиск;

відновлюють мікрофлору кишківника;

знімають втому після фізичних навантажень.

Підсолоджувачі, створені компанією Green Leaf, не мають протипоказань, не викликають побічних ефектів. Вони підходять абсолютно всім, навіть дітям будь-якого віку, жінкам під час вагітності та людям з діабетом.

Де купити корисний підсолоджувач?

Оформити замовлення можна онлайн, не виходячи з дому, прямо на сайті. Ознайомитися з асортиментом можна в електронному каталозі. Також є можливість придбати продукцію Green Leaf в магазинах-партнерах, таких як «Фора», «Класс», «АТБ», «Грош».

Компанія дбає про своїх клієнтів, тому пропонує різні способи оплати та швидку доставку. Замовлення, оформлені по буднях до 15:30, надсилаються споживачам у той же день.

Крім корисних підсолоджувачів, у виробника можна замовити поживні безкалорійні батончики. Також в асортименті є екстракт стевії для компаній-кондитерів. Green Leaf пропонує отримати безкоштовні зразки підсолоджувачів, якщо ви ще не знайомі зі стевією та ерітрітолом. Для цього слід заповнити коротку анкету на веб-ресурсі виробника. Якщо у вас залишилися питання щодо продукції чи оформлення замовлення, ви завжди можете звернутися до консультантів за вказаним на сайті номером телефону.