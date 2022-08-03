Підсолоджувачі Green Leaf – корисні солодощі для всіх і кожного

Стевія та ерітрітол – що це?
В природі стевія – це солодка трава, яку використовували з давніх-давен. Солодкості рослині надають стевіолглікозиди – унікальні речовини, які містяться в її листі. Саме їх видобувають і переробляють для створення підсолоджувачів. У природі трава має гіркий післясмак, але завдяки застосуванню передової технології Harmonix спеціалістам компанії Green Leaf вдалося його усунути.
Підсолоджувач аналогічний цукру за солодкістю або солодший у 4 рази, хоча в природі трава солодша у 250-350 разів. На вигляд вона також схожа до звичного нам продукту. Її можна регулярно додавати в гарячі та холодні напої, солодкі страви. А зручні саше, які випускає Green Leaf, можна навіть брати з собою на роботу, навчання, у відрядження, похід тощо. Вони містять одноразову порцію та не займають багато місця.
Ерітрітол – це підсолоджувач, який добувають із кукурудзяних качанів. Він має вигляді білого кристалічного порошку та випускається в упаковках по 500 г. На смак нагадує цукор, але він менш солодкий. Замість 100 г звичного продукту доведеться використовувати 120-140 г ерітрітолу. Після нього залишається приємний прохолодний присмак.
Усі підсолоджувачі не містять у складі жодних синтетичних речовин. Вони позитивно впливають на весь організм. Стевія та ерітрітол Green Leaf:
- мають нульову калорійність та нульовий глікемічний індекс;
- не містять жирів, білків та вуглеводів;
- сприяють зміцненню зубів, волосся та нігтів;
- покращують стан шкіри;
- нормалізують артеріальний тиск;
- відновлюють мікрофлору кишківника;
- знімають втому після фізичних навантажень.
Підсолоджувачі, створені компанією Green Leaf, не мають протипоказань, не викликають побічних ефектів. Вони підходять абсолютно всім, навіть дітям будь-якого віку, жінкам під час вагітності та людям з діабетом.
Де купити корисний підсолоджувач?
Оформити замовлення можна онлайн, не виходячи з дому, прямо на сайті. Ознайомитися з асортиментом можна в електронному каталозі. Також є можливість придбати продукцію Green Leaf в магазинах-партнерах, таких як «Фора», «Класс», «АТБ», «Грош».
Компанія дбає про своїх клієнтів, тому пропонує різні способи оплати та швидку доставку. Замовлення, оформлені по буднях до 15:30, надсилаються споживачам у той же день.
Крім корисних підсолоджувачів, у виробника можна замовити поживні безкалорійні батончики. Також в асортименті є екстракт стевії для компаній-кондитерів. Green Leaf пропонує отримати безкоштовні зразки підсолоджувачів, якщо ви ще не знайомі зі стевією та ерітрітолом. Для цього слід заповнити коротку анкету на веб-ресурсі виробника. Якщо у вас залишилися питання щодо продукції чи оформлення замовлення, ви завжди можете звернутися до консультантів за вказаним на сайті номером телефону.