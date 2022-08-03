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Оновлені графіки руху громадського транспорту в Білоцерківській громаді

  • П'ятниця, вер. 23 2022
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Оновлені графіки руху громадського транспорту в Білоцерківській громаді

До уваги жителів громади! Нові графіки руху транспорту:

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За інформацією пресслужби БМР

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Опубліковано в Громада

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