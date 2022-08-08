Коли запрацює лінія естренного зв'язку 112 на території Київщини?

Необхідність якнайшвидшого впровадження на території України єдиної телефонної лінії екстреного зв’язку 112 показав аналіз роботи екстрених служб та служб безпеки на деокупованій території. У ситуації, коли були пошкоджені наземні комунікації на яких працювали лінії 101, 102, 103 і населення, яке не виїхало з міст, втратило можливість комунікації.
«Тоді розповсюджували мобільні телефони співробітників поліції та ДСНС, щоби підтримувати комунікацію з населенням. Своєю чергою, лінія 112 — це не тільки уніфікація телефонного номера, це зміна методології реагування та комунікації з людиною, яка звертається по допомогу. Люди отримують можливість не лише в односторонньому порядку повідомити про подію, з ними оператор 112 буде підтримувати двосторонню комунікацію. Оновлювати інформацію, координувати служби, присутність яких необхідна на місці події. Це новий рівень, нова якість, більша ефективність. Це вкладається в концепцію європейської лінії 112, де зараз також оновлюються протоколи методології реагування, роботи операторів», — сказав Ігор Бондаренко.
За його словами, диспетчери 112 обов’язково будуть володіти двома-трьома найбільш поширеними іноземними мовами, за можливості будуть залучатися оператори, які володіють менш поширеними мовами.
«Що важливо в роботі лінії 112: коли людина зателефонувала на лінію і зв’язок обірвався, вона передзвонює й потрапляє до того самого оператора. Якщо з однієї локації телефонують декілька людей, ці дзвінки обробляються і прикріплюються до картки однієї події, інформація не задубльовується, вона оновлюється», — розповів Ігор Бондаренко.
Заступник очільника МВС також зазначив, що рух до створення системи 112 розпочався ще у 2012 році, був прийнятий відповідний закон, однак до практичних кроків не дійшло:
«Ми вносимо перші необхідні зміни в законодавстві, торік був прийнятий законопроект, де МВС визначено органом, відповідальним за лінію 112. Зараз прийнято в першому читанні законопроект щодо додаткового внесення змін із метою імплементації самої технології та законодавчого забезпечення. Також була проведена комунікація з Європейським інвестиційним банком, оскільки впровадження лінії потребує значного ресурсу», — зауважив заступник Міністра внутрішніх справ.
Також Ігор Бондаренко зазначив, що на лінії 112 буде передбачено послугу для людей із вадами слуху, буде можливість звернення в текстовому вигляді та ще кілька варіантів, щоб усі категорії осіб могли звертатися за допомогою на лінію 112. Крім того, лінія 112 буде безплатною.
За матеріалами сайту КОДА