Чек-лист: обираємо електропилу для приватного сектору

Для обрізання дерев, підготовки дров та інших господарчих цілей існують окремі лінійки обладнання у кожного виробника. Надто потужні електропили будуть зайвими на подвір’ї, а з малими обертами – просто недостатніми для всієї роботи.

Для обрізання дерев, підготовки дров та інших господарчих цілей існують окремі лінійки обладнання у кожного виробника. Надто потужні електропили будуть зайвими на подвір’ї, а з малими обертами – просто недостатніми для всієї роботи. Чек-лист допоможе обрати оптимальну модель, яка впорається з усіма задачами.

5 головних критеріїв вибору електропили

Ви можете одразу зупинитися на конкретному бренді, з яким знайомі, або який радять друзі чи сусіди. Далі оберіть обладнання для приватного сектору за наступними критеріями:

Крок ланцюга. Для побутового використання обирайте моделі з показником 3/8″. Вони універсальні, міцні, потужні, для задач різного характеру. Менший крок – це любительські моделі, більший – професійні.

Довжина шини. Оптимальний показник для приватного будинку – 35–40 см. Можна обрати і менші, бо вони зручні у роботі, але тоді ви обмежуєте себе у діаметрі бруса, який можете обробити. В інструкції вказана допустима довжина шини – це варто враховувати, коли заплануєте змінити її на нову.

Розміщення двигуна. Пили з поперечним розміщенням вважаються більш зручними і працюють без віддачі при вмиканні. З поздовжнім – маневрені та зі збалансованою вагою, більш важкі. Який буде зручніше – це залежить від типу робіт, які ви виконуєте.

Натяжка ланцюга. Безключова або за допомогою гайкового ключа. Перший варіант не вимагає від вас ручного налаштування та комплекту інструментів. Безпечність у роботі однакова для обох типів. Механізм, що працює без ключа, з роками слабшає – за цим треба слідкувати, щоб вчасно замінити.

Потужність пили. Швидкість, з якою вона протягує ланцюг під час розпилювання. Для робіт на присадибній ділянці достатньо 1,5–3 кВт. Таке обладнання легко пилить дерево, підходить для довготривалих робіт.

Якщо це перша ваша купівля електропили, спробуйте позичити інструмент у сусідів або порізати деревину разом із ними. Так ви дізнаєтеся, яка довжина та натяжка для вас зручна, якої потужності достатньо – побутові електропили у Хмельницькому обирають для обрізання дерев та дров, а це краще робити самостійно на своїй ділянці. Запишіть показники пили та порівняйте із моделлю, яку обираєте.

Найбільш популярні виробники

Придивіться до брендів, обладнання яких має репутацію надійного та зручного для побутових задач:

Зенит;

Tekhmann;

Hyundai;

Sturm;

Kraissmann.

Хітові моделі є у кожного виробника, проте головним критерієм залишається зручність та ефективність саме для ваших потреб. Підберіть потрібну електропилу онлайн та заберіть у найближчому магазині Алло у Хмельницькому – восени та навесні це буде найбільш вживаний інструмент на подвір’ї. Не забувайте вивчити інструкцію перед початком роботи, а також дотримуватися правил безпечного використання. Полегшуйте побутові справи – приділяйте час більш важливим моментам!