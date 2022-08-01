Телефони записів на прийом до відділень Пенсійного фонду України в Білій Церкві

З метою зменшення черг та соціальної напруги прийом громадян у сервісних центрах м. Біла Церква та м. Узин з 01.08.2022 року проводиться за попереднім записом.

Номери телефонів для попереднього запису:

м. Біла Церква:

вул. Леваневського, 34: 068-728-90-51; 068-728-90-53;



б-р Олександрійський, 106: 068-728-90-02

м. Узин :