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Телефони записів на прийом до відділень Пенсійного фонду України в Білій Церкві

  • П'ятниця, серп. 05 2022
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Телефони записів на прийом до відділень Пенсійного фонду України в Білій Церкві

До уваги жителів Білоцерківщини!

З метою зменшення черг та соціальної напруги прийом громадян у сервісних центрах м. Біла Церква та м. Узин з 01.08.2022 року проводиться за попереднім записом.
 
Номери телефонів для попереднього запису:
 
м. Біла Церква:
  • вул. Леваневського, 34: 068-728-90-51; 068-728-90-53;
  • б-р Олександрійський, 106: 068-728-90-02
 
м. Узин:
  • вул. Котляревського, 16а: 068-728-90-54
 
❗️ Прийом громадян щодо оформлення допомоги на поховання здійснюється позачергово
❗️ На час повітряної тривога прийом відвідувачів не здійснюється!
❗️ Під час повітряної тривоги відвідувачам слід пройти до найближчих укриттів!!!
 
Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України у Київській області
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Опубліковано в Громада

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