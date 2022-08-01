Телефони записів на прийом до відділень Пенсійного фонду України в Білій Церкві

До уваги жителів Білоцерківщини!
З метою зменшення черг та соціальної напруги прийом громадян у сервісних центрах м. Біла Церква та м. Узин з 01.08.2022 року проводиться за попереднім записом.
Номери телефонів для попереднього запису:
м. Біла Церква:
- вул. Леваневського, 34: 068-728-90-51; 068-728-90-53;
- б-р Олександрійський, 106: 068-728-90-02
м. Узин:
- вул. Котляревського, 16а: 068-728-90-54
Прийом громадян щодо оформлення допомоги на поховання здійснюється позачергово
На час повітряної тривога прийом відвідувачів не здійснюється!
Під час повітряної тривоги відвідувачам слід пройти до найближчих укриттів!!!
Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України у Київській області