Як виплачують компенсацію комунальних послуг за розміщення ВПО власникам житла у Білій Церкві

Про стан виплати компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

На виконання Порядку отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі - Порядок), за період з 01 квітня по цей час управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради організовано прийом власників житла, які розмістили безкоштовно ВПО. Всього прийнято 524 власників житла, які безкоштовно розмістили 1018 внутрішньо переміщених осіб.

Фінансування здійснюється:

Згідно п. 16 Порядку передбачено, що компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів:

державного

місцевих бюджетів

коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності

іноземних держав

міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги

добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб

благодійних організацій та громадських об’єднань

інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі

Інформація про нарахування, виплату компенсації та заборгованість:

Період Кількість власників, що розмістили ВПО Сума нарахованої компенсації, грн. Сума виплаченої компенсації, грн. Заборгованість на 11.07.22 р., грн. Джерело фінансування заборгованості Березень 56 21 180,18 21 180,18 0 державний бюджет Квітень 355 339 665,69 116 919,32 222 746,37 ГО «Червоний Хрест» Травень 320 378 318,78 0,00 378 318,78 державний бюджет та кошти благодійних організацій Червень 290 330 862,77 0,00 330 862,77 державний бюджет та кошти благодійних організацій Всього 524 1 070 027,42 138 099,50 931 927,92

Управління соціального захисту населення БМР