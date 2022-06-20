У Білій Церкві з 24 лютого офіційно зареєстровано 8664 ВПО

Всього з 2014 року в Білоцерківській міській територіальній громаді обліковується – 12394 внутрішньо переміщених осіб, з них 3087 дітей.
За період з 24 лютого 2022 року до Білої Церкви на проживання переїхали мешканці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
На території Білоцерківської міської територіальної громади внутрішньо переміщені особи отримують:
- допомогу (у вигляді: продукти, одяг, засоби гігієни, дитячі іграшки, книжки);
- медичні послуги;
- освітні послуги;
- призначення допомоги по безробіттю;
- призначення пенсії;
- соціальні послуги в КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»:
- адміністративні послуги (в т.ч. і соціального характеру)