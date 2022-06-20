Як у Білій Церкві обрати нову назву вулиці?

У Білоцерківській громаді розпочалось електронне голосування за перейменування вулиць та провулків які носять назви, пов’язані з країною-агресором росією.

Називати топоніми на честь російських діячів стали виключно для того, щоб засвідчити належність того чи іншого міста до російського культурного простору.

Через них, по суті, відбувалося просування і ствердження російського домінування. Об'єктивних причин зберігати ці урбаноніми й надалі немає.

Натомість, робочою групою з питань найменування вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської міської територіальної громади були опрацьовані пропозиції жителів громади та істориків.

Пропонується в нових назвах вулиць увіковічнити імена відомих українців в тому числі білоцерківців: історичних постатей, військових, державних діячів, науковців, освітян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вулиці, які міська влада Білої Церкви планує перейменувати

Для того, щоб взяти участь у голосуванні ви повинні мати обліковий запис на платформі Google або зареєструватись.

Голосування за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLSccUxV6aG.../viewform

Біла Церква у цьому питанні відстає від столиці. Там уже 15 червня почалося голосування у застосунку "Київ Цифровий". І наразі термін для голосування закінчився. До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.