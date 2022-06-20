Як і кому призначається пенсія за віком у 2022 році

Важливо! Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку.
Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 01.01.2004 – на підставі трудової книжки та інших документів.
Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку). Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.
Звертаємо увагу, що в органах Фонду впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду.
Також, заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);
- довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);
- документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).
Телефони відділень ПФУ в Білій Церкві:
- ВОГ (СЦ) № 2 (м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2) – 068 728 90 51;
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ВОГ (СЦ) № 2 (м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34) – 068 728 90 53;
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ВОГ (СЦ) № 3 (м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 106) – 068 728 90 02;