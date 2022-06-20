Як і кому призначається пенсія за віком у 2022 році

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа працюватиме та набуде необхідні 29 років страхового стажу) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

Важливо! Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку.

Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 01.01.2004 – на підставі трудової книжки та інших документів.

Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку). Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.

Звертаємо увагу, що в органах Фонду впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду.

Також, заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік основних документів, які подаються для призначення пенсії:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

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