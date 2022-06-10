Як зберегти аромат та смак чаю при транспортуванні

Пакети для чаю з зіп замком
Найкращим варіантом для пакування чаю та кави є пакети з дегазаційним клапаном. Таку тару можна поставити вертикально і при цьому не побоюватися, що вміст висипається. Це можливе завдяки особливій конструкції та плоскому дну.
Причини, через які варто замовити для фасування, зберігання та транспортування сипких продуктів пакети з дегазаційним клапаном:
- має високі бар'єрні характеристики і не дозволяє вмісту наситити сторонні запахи, відволожитися або забруднитися;
- дой-пак кульок міцний і не розірветься від будь-якої зачіпки;
- навіть часте відкривання та закривання пакета з зип замком дозволяє зберігати герметичність продукту;
- можна замовити індивідуальний дизайн упаковки;
- пакети для чаю із крафту абсолютно безпечні для здоров'я.
Акуратне впакування дой-пак завжди привертає увагу покупців.
Пакети з дегазаційним клапаном або крафт кульок
Кожен вид пакетів виконує свою функцію. Буде дуже складно зберігати сипкі продукти в кульці для фаст-фуду. Основні відмінності дой-паку з zip-застібкою:
- пакети для чаю або кави обов'язково повинні закриватися та мати стійке дно;
- звичайна паперова упаковка тонша за спеціальну тару і може прорватися;
- пакети з дегазаційним клапаном добре тримають форму;
- упаковка для сипких продуктів може бути повністю прозорою або мати прозоре вікно, що дозволяє не відкриваючи її розглянути вміст;
- вартість дой-паку з zip-застібкою буде вищою від звичайного паперового кулька.
Пакети для чаю або кави обов'язково повинні зберігати аромат цих благородних напоїв, тому наявність замку є обов'язковим елементом в упаковці.