Як зберегти аромат та смак чаю при транспортуванні

Пакети з дегазаційним клапаном - це особливий вид багатошарової упаковки, яка використовується для зберігання та реалізації різних сипких продуктів. Це ідеальна тара для чаю, кави, круп, дитячого харчування та корму для тварин. Упаковка може бути виготовлена ​​з крафтового паперу, щільного поліетилену, фольгованої плівки або лавсану. Особливою популярністю користуються металізовані пакети для чаю із zip-застібкою. Придбати таку упаковку можна у компанії «ТЕРА ПЛАСТ», яка понад 10 років займається виробництвом та реалізацією предметів для фасування з логотипом замовника або без: https://teraplast.com.ua/ua/g14355383-pakety-metallizirovannye-doj .

Пакети для чаю з зіп замком



Найкращим варіантом для пакування чаю та кави є пакети з дегазаційним клапаном. Таку тару можна поставити вертикально і при цьому не побоюватися, що вміст висипається. Це можливе завдяки особливій конструкції та плоскому дну.



Причини, через які варто замовити для фасування, зберігання та транспортування сипких продуктів пакети з дегазаційним клапаном:



- має високі бар'єрні характеристики і не дозволяє вмісту наситити сторонні запахи, відволожитися або забруднитися;

- дой-пак кульок міцний і не розірветься від будь-якої зачіпки;

- навіть часте відкривання та закривання пакета з зип замком дозволяє зберігати герметичність продукту;

- можна замовити індивідуальний дизайн упаковки;

- пакети для чаю із крафту абсолютно безпечні для здоров'я.

Акуратне впакування дой-пак завжди привертає увагу покупців.



Пакети з дегазаційним клапаном або крафт кульок



Кожен вид пакетів виконує свою функцію. Буде дуже складно зберігати сипкі продукти в кульці для фаст-фуду. Основні відмінності дой-паку з zip-застібкою:



- пакети для чаю або кави обов'язково повинні закриватися та мати стійке дно;

- звичайна паперова упаковка тонша за спеціальну тару і може прорватися;

- пакети з дегазаційним клапаном добре тримають форму;

- упаковка для сипких продуктів може бути повністю прозорою або мати прозоре вікно, що дозволяє не відкриваючи її розглянути вміст;

- вартість дой-паку з zip-застібкою буде вищою від звичайного паперового кулька.



Пакети для чаю або кави обов'язково повинні зберігати аромат цих благородних напоїв, тому наявність замку є обов'язковим елементом в упаковці.