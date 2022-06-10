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Як отримати довідку переселенця через Дію?

  • Понеділок, черв. 13 2022
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Як отримати довідку переселенця через Дію?

Наявність смартфону й доступу до мережі інтернет суттєво полегшить життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку Дія внутрішньо переміщені особи можуть скористатися низкою корисних електронних послуг. Яких саме? – про це йтиметься у серії матеріалів, опублікованих найближчим часом.

Зазначимо, що в підготовці та реалізації низки проектів застосунку Дія разом із фахівцями Мінцифри брав участь Директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо.

До вашої уваги – перший з матеріалів. Це поради щодо проходження авторизації у Дії. Розповімо і про порядок одержання та користування довідкою ВПО.

ДОВІДКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ (ВПО): 6 ГАРЯЧИХ ЗАПИТАНЬ

Нагадаємо, цей документ дозволяє отримувати передбачені державною соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок Дія на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.

В Дії довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, – паспорт, водійські права тощо – в електронному вигляді.

Як додати довідку ВПО у застосунок Дія?

Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.

Як одержати довідку ВПО через Дію: інструкція

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.

Щоб одержати довідку ВПО у Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО – і подати заявку.

Далі вказати такі дані:

  • поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);
  • дані дітей, що перебувають з вами;
  • дані картки єПідтримки;
  • потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в Дії, а після опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти.

Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через Дію програма видає помилку?

Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.

Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.

Де ще можна одержати довідку ВПО?

  • У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
  • у центрах надання адміністративних послуг;
  • у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Як замовити послугу?

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.

Послугу надають безоплатно.

Для чого потрібна довідка ВПО?

  • Відкриття рахунків у банках;
  • відновлення або вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України;
  • отримання соціальних виплат і компенсацій;
  • сплати податків за місцем проживання;
  • у сервісних центрах МВС;
  • при зарахуванні до школи або дитсадка.

Юридична сила довідки ВПО в Дії визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Ближчим часом ви дізнаєтеся особливості опції віддаленої ідентифікації для отримання пенсійних виплат через Дія.підпис, а також про можливість припинення грошової допомоги ВПО.

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Опубліковано в Громада

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