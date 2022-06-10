Як отримати довідку переселенця через Дію?

Наявність смартфону й доступу до мережі інтернет суттєво полегшить життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку Дія внутрішньо переміщені особи можуть скористатися низкою корисних електронних послуг. Яких саме? – про це йтиметься у серії матеріалів, опублікованих найближчим часом.

Зазначимо, що в підготовці та реалізації низки проектів застосунку Дія разом із фахівцями Мінцифри брав участь Директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо.

До вашої уваги – перший з матеріалів. Це поради щодо проходження авторизації у Дії. Розповімо і про порядок одержання та користування довідкою ВПО.

ДОВІДКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ (ВПО): 6 ГАРЯЧИХ ЗАПИТАНЬ

Нагадаємо, цей документ дозволяє отримувати передбачені державною соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок Дія на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.

В Дії довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, – паспорт, водійські права тощо – в електронному вигляді.

Як додати довідку ВПО у застосунок Дія?

Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.

Як одержати довідку ВПО через Дію: інструкція

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.

Щоб одержати довідку ВПО у Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО – і подати заявку.

Далі вказати такі дані:

поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);

дані дітей, що перебувають з вами;

дані картки єПідтримки;

потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в Дії, а після опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти.

Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через Дію програма видає помилку?

Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.

Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.

Де ще можна одержати довідку ВПО?

У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

у центрах надання адміністративних послуг;

у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Як замовити послугу?

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.

Послугу надають безоплатно.

Для чого потрібна довідка ВПО?

Відкриття рахунків у банках;

відновлення або вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України;

отримання соціальних виплат і компенсацій;

сплати податків за місцем проживання;

у сервісних центрах МВС;

при зарахуванні до школи або дитсадка.

Юридична сила довідки ВПО в Дії визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Ближчим часом ви дізнаєтеся особливості опції віддаленої ідентифікації для отримання пенсійних виплат через Дія.підпис, а також про можливість припинення грошової допомоги ВПО.