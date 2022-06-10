Збільшено виплати пенсіонерам, які відстрочили вихід на пенсію

Відповідно до законодавства, яке діяло до 30 квітня 2022 року, до пенсій за віком особи, які після призначення пенсій працювали та відмовились від отримання пенсій, або після набуття права на пенсію працювали і виявили бажання отримувати пенсію з більш пізнього строку, встановлювались надбавки згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" у розмірі 10 % основного розміру пенсії (що виплачувався до дати набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - 01.01.2004) за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40 %.

В залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить: за 1 рік роботи - 6%, за 2 роки -12 %, за 3 роки - 18 %, за 4 роки - 24% основного розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата перерахованих пенсій буде проведена в червні з доплатою з 30.04.2022.

Приклад перерахунку:

Пенсіонер отримував 40 % надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 років).

З 30.04.2022 надбавка становить 24% основного розміру пенсії.

Якщо основний розмір пенсії, наприклад 2150,00 грн, то надбавка складає 516 грн (24% х 2150, 00 грн).

Довідково: розмір раніше встановлених надбавок до пенсії, за роботу після досягнення пенсійного віку, змінено згідно з Законом України від 15.02.2022 №2040-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”.