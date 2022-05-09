Допомогу за е-лікарняним тепер можна отримати на підставі витягу

Електронні лікарняні продовжують формуватися і в умовах воєнного стану, а Фонд соціального страхування України штатно здійснює їх оплату – з початку війни фінансування лікарняних і страхових виплат не призупинялось ні на день.

З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи по вагітності та пологах українці можуть не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і його витягу – відповідна постанова правління Пенсійного фонду України від 02 травня 2022 року № 4-1 «Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності» була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.05.2022 за № 532/37868.

Його можна використати, наприклад, якщо роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок до ФССУ через бойові дії – тоді працівник може звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду соціального страхування України для отримання виплат напряму на підставі витягу його е-лікарняного.

Витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності формується у кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) та не потребує візиту до сервісних центрів. Однак, якщо вам потрібна паперова версія – сервісні центри ПФУ її нададуть. Також витяги е-лікарняних своїх працівників можуть зробити роботодавці.

Як отримати витяг е-лікарняного – у інфографіці.

Витяг можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги – Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку. Слідкувати за станом фінансування е-лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund (необхідно орієнтуватись на дату прийняття Фондом заяви-розрахунку, саме від неї залежить строк виплати лікарняного).

Пресслужба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України