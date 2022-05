Блендери Braun - незамінний помічник на сучасній кухні

Має потужність 1000 Вт, 4 насадки. Блендерна ніжка PowerBell Plus з ножами ActiveBlade допоможе приготувати соуси, креми та інше. Чаша ємністю 0.5 л дозволить подрібнити м’ясо, сир, горіхи, моркву за кілька секунд. Вінчик каплевидної форми допоможе збити яйця і вершки при виготовленні десертів. Кавові зерна можна перемолоти, використовуючи млинок для сипких продуктів. Блендер має мірний стакан об’ємом 0, 6 л. Пристрій простий у використанні, має систему зручних кріплень насадок EasyClick Plus, що гарантує максимальний комфорт при використанні. Відрегулювати швидкість роботи допоможе технологія SmartSpeed. А технологія SplashControl не дозволить інгредієнтам під час подрібнення розлітатися в різні боки, відтак ваша кухня буде завжди чистою.

You have no rights to post comments