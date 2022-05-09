Блендери Braun - незамінний помічник на сучасній кухні

Сучасну кухню важко уявити без блендера, адже він - незамінний помічник для кожної господині під час приготування як перших та других став, так і при виготовленні десертів та випічки. Наразі в магазинах представлена широка лінійка блендерів різних виробників. Розглянемо переваги блендера Braun. Продумана конструкція, оптимальна швидкість, велика кількість насадок – все це блендер браун .

Конструкція блендера буває двох типів:

стаціонарний – пристрій складається з двигуна та чаші в одній конструкції, підходить для великих обсягів роботи та великої швидкості перемішування, вмикається тільки від розетки

ручний – пристрій потрібно тримати в руках, але натомість він мобільніший, компактніший, легший, споживає електроенергію як від розетки, так і від батарейок.

Потужність блендерів варіюється від 600 до 1200 Вт. Якщо на меншій потужності можна приготувати рідке тісто, смузі, супи, соуси, коктейлі, то вже на максимальних потужностях ви можете собі дозволити побити лід, подрібнити горіхи тощо. Чим більша потужність, тим швидше виконує роботу блендер.

Чаші стаціонарних та ручних блендерів бувають з різних матеріалів: скляні, металеві та пластикові. Найбільш міцна – металева, а найбільш зручна – скляна, адже ви бачите процес перемелення продукту чи перемішування тіста. Звісно, об’єм чаші теж буває різний. Якщо ви берете блендер лише для себе, вам вистачить чаші на 0, 5 – 1 літр, якщо сім’я у вас велика - потрібно брати блендер з чашею від 1, 5 л.

Які бувають насадки у блендера та яке їх призначення:

Вінчик збиває та перемішує тісто в однорідну масу без грудочок, надає тісту ніжності та пухкості Подрібнювач має вигляд ніжки, на основі якої є кілька невеликих ножів-лопастей, вони подрібнюють овочі та фрукти Міксер – ця насадка фактично виконує функції міксера, тобто купуючи блендер з такою насадкою, ви вже матимете ще й класичний міксер Шатківниця дозволяє шаткувати різноманітні продукти, наприклад капусту Млинок для перемішування сипучих продуктів, наприклад кавових зерен чи горошку перцю

Ціна блендера залежить від його потужності, кількості насадок, матеріалу з якого зроблено ніжку блендера та чашу тощо.

Для прикладу розглянемо такий варіант: блендер Braun MQ 9038 X BK.

Має потужність 1000 Вт, 4 насадки. Блендерна ніжка PowerBell Plus з ножами ActiveBlade допоможе приготувати соуси, креми та інше. Чаша ємністю 0.5 л дозволить подрібнити м’ясо, сир, горіхи, моркву за кілька секунд. Вінчик каплевидної форми допоможе збити яйця і вершки при виготовленні десертів. Кавові зерна можна перемолоти, використовуючи млинок для сипких продуктів. Блендер має мірний стакан об’ємом 0, 6 л. Пристрій простий у використанні, має систему зручних кріплень насадок EasyClick Plus, що гарантує максимальний комфорт при використанні. Відрегулювати швидкість роботи допоможе технологія SmartSpeed. А технологія SplashControl не дозволить інгредієнтам під час подрібнення розлітатися в різні боки, відтак ваша кухня буде завжди чистою.

Наостанок додаємо, що купити блендер можна й в кредит, а доставити через пошту.