Як правильно вибрати газову плиту

Зараз важко уявити сучасну кухню без плити. Ця побутова техніка давно вже ввійшла у наші домівки як незамінний атрибут будь-якого помешкання. За багато років дизайн та функціонал плит змінювався. При цьому вимоги до пристрою залишаються ті ж самі: газ плита має бути безпечна, надійна, функціональна і, звичайно, мати гарний дизайн.

Для початку з’ясуємо, які бувають плити. Ця кухонна техніка ділиться на кілька видів:

- повністю газова плита (варильна поверхня, яка має дві чи чотири конфорки, та духова шафа)

- комбінована плита (варильна поверхня працює від газу, а духова шафа - від електроенергії)

- електроплити (верхня поверхня та духова шафа працюють від електроенергії)

- електричні плити, що розігрівають металевий посуд індукованими вихровими струмами

Зупинимося на звичному для багатьох хазяйок варіанті – повністю газовій плиті. Такі варіанти найдешевші порівняно з комбінованими чи індукційними плитами. Вони не потребують додаткового ремонту на кухні. Адже, якщо ви хочете поставити електричну духовку, то потрібно буде перевірити, на яку потужність розрахована електропроводка у вашій квартирі. Більшість старих будинків мають проводку, яка не розрахована на потужність понад 3,5 кВт. І тому вам, можливо, доведеться міняти проводку перед тим, як встановити електричну духову шафу чи електричну плиту.

Ще одна перевага газової плити: вона більш економна у використанні. До того ж не потрібно купувати новий посуд, як у випадку з індукційною плитою, що потребує спеціального посуду.

Варто зазначити, що ціна газової плити залежить від наявності додаткових функцій, які підвищують комфорт користувача, а саме:

- електропідпал (розпалювання плити не від сірників, а від електричної іскри (для цього потрібно передбачити наявність розетки на кухні поблизу плити)

- газ-контроль конфорок та духовки (автоматичне відключення газу у разі згасання вогню на конфорці)

- конвекція (рівномірне обдування продуктів гарячим повітрям)

- вертиль (пристрій для нанизування м'яса, птиці та інших страв в духовій шафі)

- таймер (подає сигнал про закінчення часу готування, може також самостійно включати і відключати прилад)

- кришка, яка закриває варильну поверхню (захищає від забруднення робочої поверхі кухні та захищає конфорки при транспортування плити)

Стандартна ширина плити 50-60 см, висота – 85 см, але для вбудованої техніки параметри можуть бути іншими. Варто також передбачити, що мінімальна відстань між духовою шафою і кухонним гарнітуром має становити 5 см, а від підлоги - 8-10 см.

Газові плити виготовляються переважно з емалі різних кольорів: білого, коричневого, червоного, кремового, чорного, сірого. Також є варіанти з нержавіючої сталі.

Отже, якщо вам потрібна газова плита і ви хочете скористатися наявними шаленими знижками, варто поспішати. Адже сучасна, функціональна газова плита прослужить вашій родині довгі роки та забезпечить домашній затишок, який створюють смачні та корисні домашні страви.