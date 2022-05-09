Як правильно вибрати газову плиту

Для початку з’ясуємо, які бувають плити. Ця кухонна техніка ділиться на кілька видів:
- повністю газова плита (варильна поверхня, яка має дві чи чотири конфорки, та духова шафа)
- комбінована плита (варильна поверхня працює від газу, а духова шафа - від електроенергії)
- електроплити (верхня поверхня та духова шафа працюють від електроенергії)
- електричні плити, що розігрівають металевий посуд індукованими вихровими струмами
Зупинимося на звичному для багатьох хазяйок варіанті – повністю газовій плиті. Такі варіанти найдешевші порівняно з комбінованими чи індукційними плитами. Вони не потребують додаткового ремонту на кухні. Адже, якщо ви хочете поставити електричну духовку, то потрібно буде перевірити, на яку потужність розрахована електропроводка у вашій квартирі. Більшість старих будинків мають проводку, яка не розрахована на потужність понад 3,5 кВт. І тому вам, можливо, доведеться міняти проводку перед тим, як встановити електричну духову шафу чи електричну плиту.
Ще одна перевага газової плити: вона більш економна у використанні. До того ж не потрібно купувати новий посуд, як у випадку з індукційною плитою, що потребує спеціального посуду.
Варто зазначити, що ціна газової плити залежить від наявності додаткових функцій, які підвищують комфорт користувача, а саме:
- електропідпал (розпалювання плити не від сірників, а від електричної іскри (для цього потрібно передбачити наявність розетки на кухні поблизу плити)
- газ-контроль конфорок та духовки (автоматичне відключення газу у разі згасання вогню на конфорці)
- конвекція (рівномірне обдування продуктів гарячим повітрям)
- вертиль (пристрій для нанизування м'яса, птиці та інших страв в духовій шафі)
- таймер (подає сигнал про закінчення часу готування, може також самостійно включати і відключати прилад)
- кришка, яка закриває варильну поверхню (захищає від забруднення робочої поверхі кухні та захищає конфорки при транспортування плити)
Стандартна ширина плити 50-60 см, висота – 85 см, але для вбудованої техніки параметри можуть бути іншими. Варто також передбачити, що мінімальна відстань між духовою шафою і кухонним гарнітуром має становити 5 см, а від підлоги - 8-10 см.
Газові плити виготовляються переважно з емалі різних кольорів: білого, коричневого, червоного, кремового, чорного, сірого. Також є варіанти з нержавіючої сталі.
Отже, якщо вам потрібна газова плита і ви хочете скористатися наявними шаленими знижками, варто поспішати. Адже сучасна, функціональна газова плита прослужить вашій родині довгі роки та забезпечить домашній затишок, який створюють смачні та корисні домашні страви.