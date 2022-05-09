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Яку міжнародну грошову допомогу можуть отримати ВПО

  • П'ятниця, трав. 13 2022
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Яку міжнародну грошову допомогу можуть отримати ВПО

Перелік організацій, які надають допомогу.

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Опубліковано в Громада

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