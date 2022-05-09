Дендропарк "Олександрія" демонтував дошки та погруддя, присвячені російським діячам та О. Пушкіну

"Після жорсткої немотивованої агресії 24 лютого 2022 року зі сторони Російської Федерації та Республіки Білорусь, Національна академія наук України розірвала усі угоди про науково-технічне співробітництво з РАН та НАН Білорусі. Керівництво цих держав не висловило ні слів засудження війни, ні закликало зупинити насильство, бомбардування мирних міст та вбивство мирних українців. Вкотре наголошуємо, що головним безцінним скарбом нашої 233-річної "Олександрії" є не розповіді про історичних особистостей минулого, які відвідували парк, і не їх погруддя, а, без перебільшення, неперевершені штучні та природні ландшафти, старовікові дерева, Велика та Мала галявини та багато іншого. Все це - унікальний генофонд рослин - національне надбання України, висаджений та виплеканий руками простих українців, наших з Вами пращурів та сучасників. Бережімо разом нашу "Олександрію" для наших дітей!!!", - йдеться у повідомленні на сторінці дендропарку в Фейсбуці.

У коментарі БЦ News директор парку Наталія Сергіївна Бойко додала: "Погруддя Т.Г.Шевченка та О. С. Пушкіна були встановлені в нішах на воротах при вході до парку в 1989 році до 335-річчя Переяславської ради як символ дружби російського та українського народу. Жодних точних відомостей про те, чи був колись О. Пушкін в парку немає. Можливо, після війни можна буде на місце погруддя Пушкіна встановити погруддя А. Міцкевичу, польському поету. Проте ми це питання поки не обговорювали. Запевняю білоцерківців, що погруддя не пошкоджені, ми їх розмістити у запасниках нашого музею".