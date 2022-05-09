Державний сайт "Є потреба? — єДопомога!"

Тут https://edopomoga.gov.ua/ ви можете дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

На сайті ви можете обрати два напрямки допомоги: грошова допомога та отримання і надання волонтерської допомоги.

Зокрема, у розділі про грошову допомогу ви отримаєте інформацію про те:

як отримати статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи)

як отримати виплати для ВПО

повідомити про пошкоджене майно

як підприємцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО

як отримати допомогу жителям нещодавно звільнених територій

інформація для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях

як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку

міжнародна допомога

У розділі "Надання волонтерської допомоги" можна залишити свою заявку на допомогу для себе, а також може залишити заявку, яку саме допомогу може надати іншим.