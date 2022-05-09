Державний сайт "Є потреба? — єДопомога!"

Тут https://edopomoga.gov.ua/ ви можете дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.
На сайті ви можете обрати два напрямки допомоги: грошова допомога та отримання і надання волонтерської допомоги.
Зокрема, у розділі про грошову допомогу ви отримаєте інформацію про те:
- як отримати статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи)
- як отримати виплати для ВПО
- повідомити про пошкоджене майно
- як підприємцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО
- як отримати допомогу жителям нещодавно звільнених територій
- інформація для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях
- як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку
- міжнародна допомога
У розділі "Надання волонтерської допомоги" можна залишити свою заявку на допомогу для себе, а також може залишити заявку, яку саме допомогу може надати іншим.