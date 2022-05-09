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Державний сайт "Є потреба? — єДопомога!"

  • П'ятниця, трав. 13 2022
  • Автор 
Державний сайт &quot;Є потреба? — єДопомога!&quot;

Платформа єДопомога допомагає кожному, хто постраждав від російської агресії. 

Тут https://edopomoga.gov.ua/ ви можете дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

На сайті ви можете обрати два напрямки допомоги: грошова допомога та отримання і надання волонтерської допомоги. 

Зокрема, у розділі про грошову допомогу ви отримаєте інформацію про те:

  • як отримати статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи)
  • як отримати виплати для ВПО
  • повідомити про пошкоджене майно
  • як підприємцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО
  • як отримати допомогу жителям нещодавно звільнених територій
  • інформація для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях
  • як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку
  • міжнародна допомога

У розділі "Надання волонтерської допомоги" можна залишити свою заявку на допомогу для себе, а також може залишити заявку, яку саме допомогу може надати іншим.

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Опубліковано в Громада

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