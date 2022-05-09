Вулиці, які міська влада Білої Церкви планує перейменувати

Для перейменування підготували перелік вулиць. Виконком БМР 12 травня підтримав це рішення. Відповідна комісія напрацьовує нові назви. Які саме, поки що не оголошують.

Отже, планують перейменувати такі вулиці: вул. Офіцерська, вул. Короленка, вул. Кошеля, вул. Панфілова, частина бульвару Олександрійський (на відрізку від кола площі Соборна до початку алеї на бульварі), вул. Лесі Українки (в житловому районі «Залізничне селище»), вул. Робітнича, вул. Робітнича друга, вул. Павліченко, вул. 8-го Березня, вул. Воєводіна, вул.Гагаріна, вул. Гастелло, вул. Гвардійська, вул. Грибоєдова, вул. Некрасова, вул. Гризодубової, пров. Гризодубової перший, пров. Гризодубової другий, вул. Громова, вул. Докучаєва, пров. Докучаєва, вул. Зінченка, вул. Карбишева, пров. Карбишева, вул. Кириленка, вул. Крижанівського, вул. Купріна, вул. Куценка, вул. Леваневського, пров. Леваневського, пров. Леваневського перший, пров. Леваневського другий, вул. Лермонтова, вул. Логінова, вул. Макаренка, вул. Матросова, вул. Нестерова, вул. Осипенко, вул. Островського, вул. Першотравнева, вул. Пролетарська, пров. Пролетарський, вул. Пушкінська, пров. Радищева, вул. Радужна, вул. Раскової, пров. Раскової перший, пров. Раскової другий, вул. Спартаківська, вул. Суворова, вул. Тімірязєва, вул. Толстого, пров. Толстого, вул. Тургєнєва, вул. Турчанінова, вул. Чайковського, вул. Челюскінців, пров. Челюскінців, вул. Чернишевського, вул. Чехова, вул. Чкалова, пров. Штабний, вул. Механізаторська, пров. Механізаторський.

У с. Шкарівка – вул. Чкалова, вул. Гагаріна, пров. Гагаріна, вул. Ватутіна, пров. Ватутіна, вул. 60 років Перемоги;

в с. Терезине – вул. Гагаріна;

в с. Глушки – вул. 1 Травня;

у с. Сидори – вул. Гагаріна;

в с. Мазепинці – вул. Юрія Гагаріна;

в с. Глибочка – вул. Гагаріна;

в с. Пилипча – вул. Гагаріна;

в с. Томилівка – вул. Дружби.

Нагадаємо, у 2016 році вулиці Білої Церкви вже перейменовували в рамках декомунізації.