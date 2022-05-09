Портал, на якому евакуйованим українцям допоможуть знайти житло

Офіс Президента України спільно з “Укрзалізниця” та за підтримки Мінцифри запускають проєкт «Там, де вас чекають» . Це портал, завдяки якому українці зможуть простіше евакуюватися, знайти житло та отримати гуманітарну допомогу.

переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення

знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно

Також на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій і в деяких поїздах, співробітники Укрзалізниці будуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, та допомагати знайти житло.

Для цього Мінцифра забезпечила планшетами співробітників та волонтерів Укрзалізниці. За кошти криптофонду Aid For Ukraine закупили для них 68 планшетів.

За матеріалами сайту БРВА