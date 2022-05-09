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Нові графіки руху громадського транспорту в Білоцерківській громаді

  • Понеділок, трав. 09 2022
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Нові графіки руху громадського транспорту в Білоцерківській громаді

 

Графік руху діє з 02.05.2022 року

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Опубліковано в Громада

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