Нові графіки руху громадського транспорту в Білоцерківській громаді

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Фоторепортаж з храму Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського) у Білій Церкві.
18 вересня білоцерківці відзначають День міста! Сьогодні древньому Гюргеву виповнюється 989 років з
1 вересня у всіх навчальних закладах Білоцерківської міської територіальної громади відбулися
Кейк попс - це невелике за розміром тістечко різноманітної форми (овальної/трикутної) на паличці.
26 листопада клуб «Криниця життя» Академії пенсіонерів, що діє при Благодійному фонді Костянтина
Серед безлічі варіантів вибору дивану ми дуже часто зупиняємося на специфічних кутових
14 жовтня відзначається відразу чотири свята - День захисника України, День українського козацтва,
12 жовтня у дворі будинків Гончара, 4 та Гончара, 6а відбулося дитяче свято з нагоди облаштування
9 жовтня у Білій Церкві відбулася четверта за ліком Хода білоцерківських жінок проти раку молочної
4-5 жовтня у Білій Церкві відбувся форум-фестиваль можливостей людей поважного віку «Золотоліття».
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