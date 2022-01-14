Переселенцям організували екскурсію по Білій Церкві

«Ідея така виникла спонтанно. Я раніше також проводив екскурсії для місцевих жителів. А тепер вирішив зробити це для людей, які втратили домівку. Показую Замкову гору, костел, Преображенський собор, Микільську церкву, Зимовий палац і парк «Олександрія». Екскурсія триває близько 4 годин. На цей раз ходили довше, майже 5 годин. У людей було чимало запитань, а отже вважаю свою працю недаремною. Адже наше місто має багату історичну спадщину», - розповів пан Володимир.

Гостям міста, які стали вимушеними переселенцями, історик розповів про те, хто заснував наше місто, скільки набігів ворогів йому вдалося відбивати, як на цих теренах з’явилася польська шляхта та яка роль у розбудові міста належить родині Браницьких. Побували люди і в костелі, який нині є діючим Будинком органної та камерної музики, зайшли всередину церкви святого Миколая або як ще її називають Микільська церква. Краєзнавець розповів присутнім про те, що церкву почали будувати гетьман Іван Мазепа та його родич полковник Костянтин Мокієвський. Також відвідали Преображенський храм і затим поїхали оглядати перлину нашого міста дендропарк «Олександрія».

«Ми у Білій Церкві мешкаємо два тижні. Орендуємо квартиру. Я і мої дві доньки та внук виїхали. У нас в Маріуполі нічого не лишилося. Ми отримали допомогу від Червоного Хреста та в ЗОШ№20. Дізналися від своєї знайомої, що біля Преображенського храму збирають людей на екскурсію. Вирішили познайомитися хоча б трішки з містом, в якому мешкаємо. Не знаємо, скільки тут будемо. Місто нам подобається, таке красиве», - розповіла, тамуючи сльози, пані Галина, яка прийшла з донькою на екскурсію.

Таким чином, білоцерківці долучаються до допомоги переселенцям і в такий спосіб. Адже духовна складова не менш важлива, ніж матеріальна допомога. Це дозволяє хоч трішечки відволіктися від того страшного горя, яке приніс на нашу землю російський окупант.