Громадські організації та школи отримали пільгову плату на оренду приміщень

На 26 сесії, що відбулася 17 лютого, депутати підтримали рішення про пільгову орендну плату чотирьом організаціям на приміщення, де вони розташовані.

Мова йде про такі організації:

- БМТІ "Фенікс" (НВП "Інвапром", площа - 199, 6 кв м; 42, 9 кв м та 11, 5 кв м - 1 грн в рік без ПДВ

- ПНВК "Загальноосвітня школа-дитячий садок "Міцва-613" (площа - 1613, 6 кв м, вартість - 1 грн в рік без ПДВ)

- Академічна художня школа (площа - 115, 9 кв м, вартість - 5 грн за м кв в місяць без ПДВ)

- Клуб ветеранів та любителів велоспорту (площа - 72, 1 кв м, вартість - 1 грн в рік без ПДВ)

- КЗ КОР Київська обласна спеціалізована дитячо-юнацьука спортивна школа олімпійського резерву "Промінь" з велоспорту (площа - 679, 6 м кв, 1 грн в рік без ПДВ)

"За" - 31 депутат. Пільга діятиме з лютого 2022 року до 31 грудня 2022 року.