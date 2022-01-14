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Звіт депутатів Білоцерківської міської ради від партії "Європейська Солідарність"

  • Середа, лют. 09 2022
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Звіт депутатів Білоцерківської міської ради від партії &quot;Європейська Солідарність&quot;

Оголошення про звіт депутатів Білоцерківської міської ради "Європейська Солідарність".

Звітування депутатів фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у Білоцерківській міській ради Джегура Геннадія Васильовича, Гопайнича Миколи Ярославовича, Коваленка Назара Вікторовича, Коноплястого Максима Ігоровича, Місеври Юлії Анатоліївни, Ткач Олени Дмитрівни відбудеться 18.02.2022 року о 17:00. за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 24 в м. Біла Церква з дотриманням встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів.

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Опубліковано в Громада

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