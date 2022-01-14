Аренда авто в специализированном пункте проката Economy Rent

Условия аренды авто в Украине
Чтобы поездка была беззаботной, нужно ознакомиться с условиями аренды:
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Оплатить прокатный автомобиль можно банковской карточкой или наличными. При возврате транспортного средства раньше оговоренного срока, клиенты получают обратно средства за не израсходованное время.
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Машины отдаются в прокат с заправленным баком. При возврате также бак должен быть полным или недостающее количество горючего оплачивается наличными.
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Все транспортные средства застрахованы от аварийных происшествий. Клиенту не придется переживать из-за форс-мажорных обстоятельств. Если автомобиль сломался, компания быстро его заменит. Если машина повреждена по вине клиента, ему придется заплатить депозит (зарезервированную сумму, которая возвращается по окончании срока аренды).
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Минимальное время проката авто – одни сутки.
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Суточное ограничение пробега не должно превышать 300 км. По запросу менеджера предоставляется неограниченный пробег. В пределах населенных пунктов допускается скорость передвижения 60 км/час, по междугородним трассам – 130 км/час.
Аренда автомобиля с Economy Rent – это безопасность, комфорт и высококачественный европейский сервис. Посуточный прокат машин – это очень удобная услуга. Вы оплачиваете только использованное время.
Почему нужно обращаться в Economy Rent
Компания предлагает прокат только надежных и проверенных автомобилей. Обратившись к нам, клиенты получают следующие преимущества:
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для оформления аренды достаточно только водительских прав и паспорта, иностранцам нужно предоставить международный образец этих документов;
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постоянное пополнение автопарка новыми автомобилями предоставляет клиентам большой выбор;
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прокат возможен посуточный или долгосрочный;
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машина в указанное время будет доставлена по нужному адресу;
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техподдержка работает круглосуточно, если возникнут проблемы, можно в любое время связаться с сотрудниками проката.
Предлагает самые низкие на рынке проката цены. Катайтесь по городу и путешествуйте с комфортом. Компания позаботится о качественном и надежном автомобиле для этих поездок.