Аренда авто в специализированном пункте проката Economy Rent

В Украину постоянно приезжает огромное количество эмигрантов, делегаций и туристов, которым для удобства требуется прокатный автомобиль. Компания Economy Rent предоставляет в аренду авто, от эконом до представительских классов на выгодных условиях. С пониманием относится к клиентам и стараемся соответствовать высоким требованиям. Офисы компании расположены во многих крупных городах, среди которых Львов, Киев, Одесса, Ивано-Франковск.

Условия аренды авто в Украине

Чтобы поездка была беззаботной, нужно ознакомиться с условиями аренды:

Оплатить прокатный автомобиль можно банковской карточкой или наличными. При возврате транспортного средства раньше оговоренного срока, клиенты получают обратно средства за не израсходованное время. Машины отдаются в прокат с заправленным баком. При возврате также бак должен быть полным или недостающее количество горючего оплачивается наличными. Все транспортные средства застрахованы от аварийных происшествий. Клиенту не придется переживать из-за форс-мажорных обстоятельств. Если автомобиль сломался, компания быстро его заменит. Если машина повреждена по вине клиента, ему придется заплатить депозит (зарезервированную сумму, которая возвращается по окончании срока аренды). Минимальное время проката авто – одни сутки. Суточное ограничение пробега не должно превышать 300 км. По запросу менеджера предоставляется неограниченный пробег. В пределах населенных пунктов допускается скорость передвижения 60 км/час, по междугородним трассам – 130 км/час.

Аренда автомобиля с Economy Rent – это безопасность, комфорт и высококачественный европейский сервис. Посуточный прокат машин – это очень удобная услуга. Вы оплачиваете только использованное время.

Почему нужно обращаться в Economy Rent

Компания предлагает прокат только надежных и проверенных автомобилей. Обратившись к нам, клиенты получают следующие преимущества:

для оформления аренды достаточно только водительских прав и паспорта, иностранцам нужно предоставить международный образец этих документов;

постоянное пополнение автопарка новыми автомобилями предоставляет клиентам большой выбор;

прокат возможен посуточный или долгосрочный;

машина в указанное время будет доставлена по нужному адресу;

техподдержка работает круглосуточно, если возникнут проблемы, можно в любое время связаться с сотрудниками проката.

Предлагает самые низкие на рынке проката цены. Катайтесь по городу и путешествуйте с комфортом. Компания позаботится о качественном и надежном автомобиле для этих поездок.