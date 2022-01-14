Качественная юридическая помощь при нарушении ст. 130 КУоАП

Все водители в курсе того, что садиться за руль в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения нельзя. Но при этом иногда нарушают это правило. Одновременно бывают случаи, когда водитель не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков, ни лекарств, которые могут вызывать заторможенную реакцию, но полицейские все-таки решили составить протокол по ст. 130 КУоАП по каким-то своим соображениям. В любом случаи, если вы не хотите получить штраф и лишится водительских прав, нужна помощь адвоката.

Для начала напомним, какие санкции предусмотрены в украинском законодательстве за нарушения по ст. 130 КУоАП. Если водителя остановили в нетрезвом состоянии первый раз, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишения права водить транспортное средство сроком на 1 год. Если же после этого случай повторился, штраф увеличится до 34 тис грн, а лишат прав уже на 3 года, к тому же грозит арест на 10 суток. Третье такое нарушение наказывается штрафом в размере 51 тис грн, лишения прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Как не допустить лишения водительских прав

Понятно, что не допустить до такого исхода дела – главная задача. И в этом вам поможет опытный адвокат. Нужно помнить, что строгое наказание требует и тщательного подхода со стороны полицейского в оформлении протокола. В ином случаи его можно оспорить в суде и признать недействительным.

На сайте aleksandrovlaw.com.ua/130-statya/ вы найдете всю необходимую информацию о том, как получить юридическую помощь в отмене протокола полиции по ст. 130 КУоАП.

Вам помогут в таких случаях:

В отношении вас составлен протокол по указанной выше статье

Вы отказались пройти осмотр на алко- или наркотическое опьянение;

Вы не согласны с результатом осмотра, как того, что проведен на месте остановки, так и того, который проведен в больнице;

Вы не знаете, как правильно проходить осмотр и не доверяете действиям сотрудников полиции.

Оперативная помощь – залог выхода з любой ситуации

Обращаясь к профессионалам, вы можете быть уверены в надежности и порядочности адвокатов. Вас не будут кормить пустыми надеждами. Вашим делом будут заниматься только тогда, когда адвокаты будут уверены в том, что смогут вернуть вам водительские права. На оценку протокола адвокатом уйдет не более 5 минут, и вы сразу же будете знать, имеет ли смысл оспаривать протокол. Адвокат выедет на место происшествия для ознакомления с протоколом. Также вы можете заказать консультацию в режиме онлайн, связаться с защитником по телефону или электронной почте.

Даже если полицейские будут иметь хорошую доказательную базу, автоюристы способны отыскать малейшие изъяны при составлении протоколов. Поэтому если вы оказались в подобной ситуации, то затянуть суд и выиграть дело по 130 статье КУоАП можно даже в самых проигрышных случаях. Над этим работают 4 опытных специалиста адвокатского бюро Дмитрия Александрова. Они оперативно реагируют на ситуацию и перезванивают на ваш запрос в течении 5 минут.

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