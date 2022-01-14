Качественная юридическая помощь при нарушении ст. 130 КУоАП

Для начала напомним, какие санкции предусмотрены в украинском законодательстве за нарушения по ст. 130 КУоАП. Если водителя остановили в нетрезвом состоянии первый раз, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишения права водить транспортное средство сроком на 1 год. Если же после этого случай повторился, штраф увеличится до 34 тис грн, а лишат прав уже на 3 года, к тому же грозит арест на 10 суток. Третье такое нарушение наказывается штрафом в размере 51 тис грн, лишения прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
Как не допустить лишения водительских прав
Понятно, что не допустить до такого исхода дела – главная задача. И в этом вам поможет опытный адвокат. Нужно помнить, что строгое наказание требует и тщательного подхода со стороны полицейского в оформлении протокола. В ином случаи его можно оспорить в суде и признать недействительным.
На сайте aleksandrovlaw.com.ua/130-statya/ вы найдете всю необходимую информацию о том, как получить юридическую помощь в отмене протокола полиции по ст. 130 КУоАП.
Вам помогут в таких случаях:
- В отношении вас составлен протокол по указанной выше статье
- Вы отказались пройти осмотр на алко- или наркотическое опьянение;
- Вы не согласны с результатом осмотра, как того, что проведен на месте остановки, так и того, который проведен в больнице;
- Вы не знаете, как правильно проходить осмотр и не доверяете действиям сотрудников полиции.
Оперативная помощь – залог выхода з любой ситуации
Обращаясь к профессионалам, вы можете быть уверены в надежности и порядочности адвокатов. Вас не будут кормить пустыми надеждами. Вашим делом будут заниматься только тогда, когда адвокаты будут уверены в том, что смогут вернуть вам водительские права. На оценку протокола адвокатом уйдет не более 5 минут, и вы сразу же будете знать, имеет ли смысл оспаривать протокол. Адвокат выедет на место происшествия для ознакомления с протоколом. Также вы можете заказать консультацию в режиме онлайн, связаться с защитником по телефону или электронной почте.
Даже если полицейские будут иметь хорошую доказательную базу, автоюристы способны отыскать малейшие изъяны при составлении протоколов. Поэтому если вы оказались в подобной ситуации, то затянуть суд и выиграть дело по 130 статье КУоАП можно даже в самых проигрышных случаях. Над этим работают 4 опытных специалиста адвокатского бюро Дмитрия Александрова. Они оперативно реагируют на ситуацию и перезванивают на ваш запрос в течении 5 минут.
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